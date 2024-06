Cập nhật lịch công bố điểm thi lớp 10 năm 2024-2025 của Cần Thơ

Chiều nay 14/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ cho biết, sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Cần Thơ công bố điểm thi vào lớp 10 vào chiều nay 14/6, sớm hơn dự kiến 1 ngày. Trong ảnh, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, thí sinh có thể xem điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại địa chỉ http://cantho.edu.vn và https://tuyensinh.cantho.gov.vn.

Theo thông báo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm niêm yết kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 để cha mẹ học sinh, học sinh được xem kết quả trực tiếp tại trường.

Riêng Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện chỉ đạo các trường trực thuộc hướng dẫn, tư vấn cho học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tham gia học tập tại các trường tư thục có cấp học trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc các trường dạy nghề trênđịa bàn thành phố.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ cho biết, do các công việc (chấm thi - PV) đã thực hiện xong nên tổ chức công bố sớm.

TP.Cần Thơ có hơn 14.600 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Với số lượng thí sinh trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã thành lập 28 hội đồng thi với 641 phòng thi.

Theo đó, kỳ thi đã huy động 2.044 công chức, viên chức, nhân viên làm công tác thi, 86 cán bộ là lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các hội đồng coi thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ điều động hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.