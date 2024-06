Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2024-2025 của Hòa Bình: "Chậm hơn dự kiến"

Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2024-2025 của Hòa Bình

Liên quan đến thời gian công bố và dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 Hòa Bình năm 2024, trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Sở GDĐT Hòa Bình cho hay: "Hiện tại Sở vẫn đang hoàn tất công tác chấm thi. Dự kiến 15-16/6, Sở sẽ in danh sách điểm thi trả về các trường để công bố điểm cho thí sinh".

Như vậy, thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 Hòa Bình năm 2024 chậm hơn 2 ngày so với dự kiến trước đó của Sở là ngày 13-14/6. Thí sinh sẽ xem điểm thi tại các trường THPT nơi thí sinh đăng ký. Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Hòa Bình năm 2024 cũng sẽ lùi lại so với kế hoạch.

Nhận xét về đề thi, đại diện Sở GDĐT Hòa Bình cho biết, đề thi các môn bám sát chương trình THCS nhưng có độ khó nhất định và có sự phân hóa cao.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh minh họa: Tào Nga

Bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình, chia sẻ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh diễn ra với tình hình an ninh, an toàn trong và xung quanh các điểm được đảm bảo. Lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các hội đồng thi. Không có hiện tượng bất thường, phức tạp xảy ra; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế, quy định thi.



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh có 11.413 thí sinh, đăng kí dự thi tại 38 điểm thi với tổng số 502 phòng thi. Có 199 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 9.895 học sinh, chiếm xấp xỉ 70% tổng số học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (6 - 8/6). Buổi sáng ngày 6/6 các thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Sáng ngày 7/6 thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đây cũng là 3 môn thi được đa số các tỉnh thành khác sử dụng. Thí sinh thi môn chuyên vào Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và các môn chất lượng cao Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh thi vào chiều ngày 7/6 và cả ngày 8/6.

