Lịch đi học trở lại mới nhất của học sinh các tỉnh, thành từ hôm nay

Lịch đi học trở lại mới nhất của học sinh

Tại Thừa Thiên Huế, từ hôm nay, 13/12, học sinh cấp THPT ở Thừa Thiên Huế quay trở lại trường sau hơn một tháng ở nhà học online.

Quyết định trên được đưa ra khi học sinh THPT trên địa bàn đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19. Theo thống kê của Sở Y tế Thừa Thiên Huế, 89.735 trẻ em 12 đến 17 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine, đạt tỷ lệ 87%. Tình hình dịch ở Thừa Thiên Huế cũng dần được kiểm soát, các vùng dịch được khoanh vùng.

Học sinh Trường THPT Việt Đức vui vẻ trong tiết học hôm 6/12. Ảnh: Gia Khiêm



Đối với cơ sở giáo dục bậc THCS, nếu nhà trường đã tổ chức tiêm xong vaccine mũi 1 cho tất cả học sinh từ 12 - 15 tuổi đủ 14 ngày, các em được trở lại lớp học tập trực tiếp bình thường.

Tại Bình Dương, từ ngày 13/12, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 các trường THCS ở địa phương có cấp độ dịch 1, 2; 21 trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn bộ HS lớp 10,11,12. Dự kiến, từ ngày 3/1/2022 các trường THCS, THPT trong tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đón 100% học sinh, học viên trở lại trường để tổ chức dạy học với hình thức trực tiếp trong trạng thái bình thường mới.

Đối với các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, giai đoạn 1 từ 13/12 đến 24/12 trường mầm non, mẫu giáo thí điểm nhận giữ trẻ tại trường. Trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 và đối tượng là trẻ em, học sinh mà cha, mẹ có nhu cầu bức thiết, cần gửi con. Giai đoạn 2 từ 27/12 đến 28/1/2022 thí điểm mở rộng đối tượng nhận giữ trẻ mầm non mẫu giáo tại trường, nhận học sinh lớp 1 đến lớp 5. Dự kiến, từ ngày 7/2/2022 các trường mầm non, mẫu giáo; trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch nhà trường.

Tại TP.HCM, hôm nay 13/12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP.HCM trở lại trường học trực tiếp sau hơn 7 tháng ở nhà học trực tuyến.

UBND TP.HCM yêu cầu, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Nhà trường tổ chức thực hiện lệch giờ lệch ca, giám sát đảm bảo giãn cách trước giờ học, tan học…

Theo yêu cầu của Sở GDĐT TP.HCM, thời khoá biểu dạy trực tiếp của các trường trung học ở địa bàn cấp độ 1 không quá 30 tiết mỗi tuần. Thời lượng còn lại, nhà trường có thể dạy học trực tuyến hoặc giao bài học qua hệ thống quản lý học tập. Với trường ở địa phương cấp độ 2, số tiết tối đa mỗi tuần là 18; ở cấp độ 3, số tiết tối đa là 12.

Tại Cao Bằng, ngày 9/12, UBND TP.Cao Bằng ra công văn về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đến lớp từ ngày 13/12. Trường tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 20/12. Nhóm trẻ Hoa Mai, tổ 01, phường Sông Hiến, vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Tại Phú Thọ, dựa theo tình hình dịch bệnh, Sở GDĐT tỉnh này cho phép các cơ sở giáo dục (trừ cấp học mầm non) trên địa bàn TP.Việt Trì dạy học trực tiếp.

Theo đó, từ ngày 13/12, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP.Việt Trì tổ chức dạy học trực tiếp 1 ca (trừ thời gian phải tạm dừng để phục vụ công tác rà soát, truy vết theo yêu cầu của chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 địa phương, nếu có).

Các đơn vị tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh cho đến khi có thông báo mới.

Tại Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường đã có công văn về việc cho học sinh các cấp trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, triển khai cho học sinh các cấp THPT, THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường bắt đầu từ ngày 13/12.

Trước đó, UBND TP.Phúc Yên cũng cho phép học sinh đang cư trú trên địa bàn thành phố thuộc các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên được đi học trở lại ngày 6/12.