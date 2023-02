Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 V.League 2023: Háo hức chờ hiện tượng Nam Định Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 V.League 2023: Háo hức chờ hiện tượng Nam Định

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 V.League 2023, theo đó ngày 3/2 sẽ có 4 trận đấu diễn ra. Tâm điểm chính là cuộc so tài giữa Nam Định vs CLB TP.HCM. Trong khi đó, trận derby Hà Nội giữa Viettel vs Hà Nội FC sẽ diễn ra vào 5/2.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 V.League 2023 Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1 V.League 2023. Tại sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định – đội vừa có hàng loạt sự bổ sung nhân sự chất lượng (trong đó có nhiều gương mặt “hàng tuyển” như Hồng Duy, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Đức Huy, Hoàng Thịnh…) – được hứa hẹn sẽ có một mùa giải bùng nổ sau nhiều năm “lẹt đẹt ở khu vực tránh rớt hạng. Nguồn lực tài chính mới đến từ nhà tài trợ Thép Xanh đã giúp đội bóng thành Nam nới rộng hơn “hầu bao”, cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo kích thích lớn về tinh thần đối với các cầu thủ trước mùa bóng mới. Trong khi đó, CLB TP.HCM vừa chia tay một số ngôi sao, nên được cho là có thể sẽ yếu đi ít nhiều so với mùa giải trước. Nhưng HLV Vũ Tiến Thành cũng được đánh giá là giàu kinh nghiệm, có thể sẽ bù đắp phần nào điểm yếu do CLB có nhiều tân binh ít kinh nghiệm tại V.League. Không có gì để nghi ngờ vào ưu thế của Thép Xanh Nam Định ở trận này, nhất là khi họ được thi đấu tại sân nhà. Tại sân 19/8, Khánh Hoà – 1 trong 2 đội tân binh của Night Wolf V.League 2023 mùa này – sẽ đánh dấu sự trở lại khi đụng độ một đối thủ khó chơi là Đông Á Thanh Hoá. Bổ sung 13 gương mặt mới, trong đó có bộ 3 ngoại binh, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đương nhiên đã mạnh hơn rất nhiều so với chính họ khi còn thi đấu tại Hạng Nhất Quốc gia, nhưng liệu đã đủ để trụ vững ở sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà chưa lại là một dấu hỏi lớn. Nhìn chung sự “thay máu” lực lượng của Khánh Hoà không ồn ào, cũng không có hợp đồng dạng “bom tấn” nào, nên nhiều người có lẽ vẫn sẽ hơi nghiêng về phía đội khách, vốn giàu kinh nghiệm hơn, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Popov.

Hai cái tên gạo cội của giải đấu là SLNA và SHB Đà Nẵng sẽ gặp nhau tại sân Vinh sau quá trình chuẩn bị tương đối trầm lặng. Mất trung vệ Văn Khánh và tiền đạo Văn Đức, nhưng sự hiện diện của trung vệ có chiều cao 1m97 Vytas (cựu tuyển thủ Lithuania) đã kịp bù đắp phần nào với SLNA, thêm vào đó là sức trẻ của dàn cầu thủ được đào tạo từ “lò” bóng đá chất lượng giàu truyền thống nhất cả nước. Phía bên kia, SHB Đà Nẵng cũng đã có sự thay đổi được đánh giá là chất lượng với 1 trung vệ và 2 chân sút ngoại Olsen – Rodrigo. Về lực lượng nội, HLV Phan Thanh Hùng cũng vẫn sở hữu nhiều gương mặt khá chất lượng từng tham gia đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia. Bởi vậy, đây vẫn sẽ là trận đấu đáng xem, khá cân bằng với sự hiện diện của nhiều tài năng trẻ ở cả 2 đội. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu đầu tiên chính là cuộc đọ sức giữa CLB CAHN – tân binh của giải đấu nhưng đã gây “sốt” trên giới truyền thông với hàng loạt sự bổ sung nhân sự cực kỳ chất lượng (Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Đức, Tấn Tài, Văn Vũ, Tấn Sinh, Tiến Dũng… hay các ngoại binh như Cley, Fred, Todor, thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang) với Topenland Bình Định. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Foiani, CLB CAHN đã thi đấu khá ấn tượng tại giải tứ hùng mới đây khi 1 thắng, 2 hoà trước các tên tuổi lớn của V.League như Hà Nội FC, Viettel hay Hải Phòng. Bởi vậy, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi giới chuyên môn kỳ vọng CLB CAHN sẽ tạo nên một hiện tượng mới, tương tự “ngựa ô” Bình Định ở mùa giải trước. Ở phía bên kia, đội khách tuy không tiếp tục có thêm nhiều bổ sung nhân sự chất lượng (thậm chí còn để mất chủ lực Hồ Tấn Tài vào tay CLB CAHN), nhưng HLV Đức Thắng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tên tuổi. Một trận đấu rất thú vị, hứa hẹn sẽ có nhiều diễn biến khó lường, dù xét về kinh nghiệm ở giải đấu đỉnh cao thì một số người có lẽ vẫn nghiêng chút ít về phía đội bóng đến từ đất Võ. Hai trận kế tiếp diễn ra vào ngày thứ 7 (4/2). HAGL tại mùa giải năm nay mất đi khá nhiều gương mặt trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… Đội bóng phố núi mùa này trông nhiều vào lực lượng cầu thủ trẻ, thi đấu bên cạnh sự dẫn dắt của các gương mặt cũ (như Tuấn Anh, Tuấn Linh, Ngọc Quang, Minh Vương…), nên nhìn chung khả năng cạnh tranh vào tốp 3 của đội bóng bị đánh giá khá thấp. Cũng bởi lý do trên mà đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lẽ sẽ tiếp tục đặt mục tiêu có ít nhất 1 điểm dù phải thi đấu tại Pleiku. Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng – B.Bình Dương cũng là cặp đấu khó đoán định. Những ngoại binh từng chơi rất hay trong màu áo Hải Phòng mùa trước là Moses và Rimario nay đều đã tới B.Bình Dương, qua đó gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội bóng đất Thủ. Trong khi ấy, Hải Phòng bị cho là đã suy yếu nhiều khi không còn những trụ cột từng làm nên thành công ở mùa trước như bộ đôi Moses – Rimario, Ngọc Quang, Huy Hùng, Tiến Dụng… Thất bại trước Hà Nội FC trong trận Siêu cúp quốc gia cũng là minh chứng cho thấy điều này. Bởi vậy, HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ sẽ trông đợi nhiều vào lợi thế sân nhà để giúp tạo thế cân bằng, hướng tới mục tiêu có điểm trong trận ra quân. Trận đấu cuối cùng của vòng 1 vào ngày Chủ Nhật (5/2) là cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Hà Nội FC với Viettel tại sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận được được Ban tổ chức lựa chọn là trận khai mạc chính thức của Night Wolf V.League 2023. Đại biểu Thủ đô vừa chứng minh thực lực đáng gờm khi giành Siêu Cúp dưới sự dẫn dắt của tân HLV Bandovic. Chiều sâu đội hình với nhiều tuyển thủ quốc gia hay ngoại binh chất lượng giúp họ không hề lo ngại trước sự ra đi của Đoàn Văn Hậu hay Phạm Đức Huy. Ở phía bên kia, Viettel FC cũng mới công khai mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch mùa này dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thạch Bảo Khanh. Tuy nhiên, muốn hiện thực hoá mục tiêu này, trước tiên họ phải vượt qua được thử thách lớn nhất – đối thủ “truyền thống” Hà Nội FC. Nếu HAGL bỏ V.League, bầu Đức có tiếc thành quả 20 năm làm bóng đá? 02/02/2023 11:10

