Vòng 6 V.League 2022 đã diễn ra với nhiều kịch tính, bất ngờ. Việc Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng để bám đuổi đội bóng đất Cảng cho ngôi đầu, khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng được dự báo sẽ còn có nhiều sự thay đổi bởi vòng 7 diễn ra nhiều cuộc tranh tài vô cùng hấp dẫn.

Hiện Hải Phòng vẫn tạm dẫn đầu với 11 điểm, hơn Hà Nội FC về chỉ số phụ. Khoảng cách của hai đội đầu bảng với đội đứng thứ 3 và thứ 4 là SLNA và Bình Định chỉ là 1 điểm và 3 điểm. Trong khi SLNA cùng Bình Định mới đá 5 trận, nếu như thắng ở trận đấu bù thì họ sẽ vượt qua hai đội bóng đang dẫn đầu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang "thăng hoa" sau 2 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: VPF.

Vòng 7 V.League 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 15/7. Cụ thể, trên sân Bình Dương, CLB Becamex Bình Dương tiếp đón SHB.Đà Nẵng (17 giờ, trực tiếp trên On Sports News). Trên sân Quy Nhơn, Bình Định gặp Nam Định (18 giờ, trực tiếp trên On Football). Trên sân Vinh, SLNA chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 giờ, trực tiếp trên VTV5, Next Sports). Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng gặp Viettel (18 giờ, trực tiếp VTV6, Next Sports).

Cả 4 trận đấu trên ưu thế có phần thuộc về chủ nhà, trong đó Hải Phòng quyết tâm làm nên chuyện trước Viettel để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. SLNA đang có phong độ ấn tượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng xuất sắc không kém tạo nên trận derby “nóng bỏng” mà đội thắng sẽ lên tốp đầu bảng xếp hạng.

Công Phượng cùng HAGL hưng phấn tâm lý. Ảnh: VPF.

Ngày 16/7 diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 7 V.League 2022. Trên sân Thanh Hóa, CLB Đông Á Thanh Hóa gặp Sài Gòn FC (18 giờ, trực tiếp On Sports News). Trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM chạm trán HAGL (19 giờ 15, trực tiếp On Football).

Cuộc chiến giữa các đội đang khát điểm hứa hẹn quyết liệt, trong đó các cầu thủ HAGL hưng phấn tâm lý sau chiến thắng đầu tay ở lượt trận trước nên quyết có thêm 3 điểm để đeo bám tốp dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2022: