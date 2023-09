Trương Thị Kim Tuyền - niềm hy vọng có huy chương của TTVN

Sau ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 19 giành được 2 HCĐ ở môn đua thuyền rowing 4 người nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ) và môn taekwondo (Trần Hồ Duy - biểu diễn quyền cá nhân nam), sang ngày thi đấu hôm nay, TTVN hy vọng có thêm huy chương ở môn bắn súng, rowing, taekwondo.

Nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) hy vọng có huy chương hạng 49kg nữ ASIAD 19. Ảnh: Getty

Môn bắn súng: Từ 8 giờ đến 13 giờ, xạ thủ Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên, Vũ Tiến Nam tiếp tục thi đấu vòng loại, chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân, đồng đội nam. Cùng với đó, các xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh so tài ở nội dung cá nhân, đồng đội 10m súng trường hơi di động.

Môn taekwondo: Từ 8 giờ sáng đến 13 giờ, niềm hy vọng huy chương Trương Thị Kim Tuyền thi đấu vòng loại đến chung kết hạng 49kg nữ. Các võ sĩ Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha thi đấu đồng đội hỗn hợp.

Môn đua thuyền rowing: 8 giờ sáng, Hồ Thị Duy thi đấu chung kết đơn nữ. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 20, Bùi Thị Thu Hiền - Lường Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang - Phạm Thị Thảo thi đấu chung kết 4 người nữ mái chèo đôi với hy vọng có huy chương. Cùng với đó, Đinh Thị Hảo - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui - Hồ Thị Lý - Lê Thị Hiền - Nguyễn Lâm Kiều Diễm - Phạm Thị Huệ - Phạm Thị Ngọc Anh - Trần Thị Kiệt thi đấu chung kết 8 người nữ một mái chèo.

Môn thể thao điện tử: 8 giờ sáng, Việt Nam thi đấu bán kết Liên minh mobile với Malaysia. 9 giờ 30 đến 19 giờ 30, Hồ Gia Huy thi đấu tiếp các trận vòng loại đến chung kết FIFA online 4. Cùng với đó, các VĐV tiếp tục tranh tài ở vòng loại Liên minh huyền thoại.

Môn judo: Từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều, các võ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (57kg nữ), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (63kg nữ), Bùi Thiện Hoàng (81kg nam) thi đấu từ vòng loại đến chung kết.

Môn quần vợt: 9 giờ sáng, Nguyễn Văn Phương/Savana Lý Nguyễn gặp cặp VĐV Thái Lan ở vòng 2 đôi nam nữ. Nội dung cá nhân nam, Lý Hoàng Nam gặp VĐV Mông Cổ ở vòng 2.

Môn thể dục dụng cụ: 18 giờ 30 tối, Phạm Như Phương thi đấu chung kết cầu thăng bằng.

Môn wushu: 8 giờ sáng, Nguyễn Thị Hiền thi đấu chung kết trường quyền nữ. 18 giờ 30, Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu tứ kết đối kháng hạng 60kg nữ; Bùi Trường Giang (60kg nam) và Trương Văn Chưởng (65kg nam) thi đấu vòng 1/8.

Môn đấu kiếm: Từ 8 giờ sáng đến 18 giờ 50, Vũ Thành Anh, Nguyễn Văn Quyết thi đấu vòng loại đến chung kết cá nhân kiếm chém nam.

Môn cờ vua: Từ 14 giờ đến 16 giờ, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cá nhân cờ nhanh nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng thi đấu vòng 3, vòng 4.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào cuộc đọ sức với Bangladesh. Ảnh: VFF

Môn bơi: Từ 9 giờ 11 đến 10 giờ 21, Phạm Thi Vân (50m ngửa nữ), Nguyễn Hoàng Khang (50m tự do nam), Nguyễn Thúy Hiền (200m tự do nữ), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Đỗ Ngọc Vinh - Ngô Đình Chuyền - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (4x200m tự do nam) thi đấu vòng loại. Nếu vào chung kết, các VĐV sẽ thi đấu từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 54.

Môn bóng bàn: 9 giờ sáng, Đinh Anh Hoàng - Trần Mai Ngọc gặp cặp VĐV Trung Quốc ở trận ra quân nội dung đôi nam nữ.

Môn bóng đá: 15 giờ, ĐT nữ Việt Nam gặp Bangladesh ở lượt trận thứ 2 bảng D.