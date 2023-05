Lịch thi, địa điểm thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức năm 2023 Lịch thi, địa điểm thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức năm 2023

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học An ninh Nhân dân, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã công bố thời gian và địa điểm tổ chức bài thi riêng của Bộ Công an.

Lịch thi, địa điểm thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức năm 2023 Sau đây là thời gian và địa điểm thi bài thi riêng cho những thí sinh tham gia xét tuyển tại 4 trường đại học, học viện thuộc khối ngành Công an năm 2023 kể trên:

Trường Địa điểm Thời gian Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Thí sinh phía Bắc thi tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, thị Trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đối với thí sinh tại địa bàn phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học An ninh Nhân dân hoặc Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chủ trì. Trường hợp có nhiều điểm thi, Nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết. 2 – 3/7/2023 Học viện An ninh Nhân dân Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại phía nam sẽ thi ở địa điểm do các trường T04, T05 chủ trì. 2 – 3/7/2023 Học viện Chính trị Công an Nhân dân Thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi ở địa điểm thi do Học viện Chính trị Công an Nhân dân chủ trì tại địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Thí sinh tại phía nam sẽ thi ở địa điểm do Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân chủ trì. 2 – 3/7/2023 Đại học An ninh Nhân dân Thí sinh dự thi tại Đại học An ninh Nhân dân, Km 18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Trường hợp có nhiều điểm thi, nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi của từng thí sinh. 2 – 3/7/2023 Năm 2023, các trường đại học, học viện khối ngành công an nhân dân xét tuyển 2.000 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) và 1.200 chỉ tiêu vào hệ trung cấp. Các học viện, trường đại học thuộc ngành công an tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện An ninh Nhân dân tổ chức cho thí sinh nhập học năm 2021-2022. Ảnh: HVANND

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%. Kỳ thi đánh giá năm 2023 của Bộ Công an được tổ chức vào ngày 2 và 3/7. Với phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, năm 2023, Bộ Công an bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được phép tuyển thẳng gồm: Tiếng Tây Ban Nha (DELE C1), tiếng Pháp (DELF C1), tiếng Nga (TRKI 3), Tiếng Đức C1, Tiếng Nhật (JLPT N1), tiếng Hàn (TOPIK II Level 4), tiếng Ý (CELI 4).

