Kỳ thi riêng của Bộ Công an có chất lượng tốt

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về chất lượng thí sinh trúng tuyển theo phương thức kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2022, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay: "Qua năm đầu tiên đánh giá, chất lượng học sinh thi đỗ vào các trường Công an nhân dân có chất lượng tốt, nhận thức, tư duy, giải quyết vấn đề tốt".

PGS.TS Đỗ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh thêm, qua công tác sơ kết 1 năm và hội nghị tuyển sinh, Bộ GDĐT, Đại học Quốc gia đánh giá cao thành công tổ chức kỳ thi, lựa chọn được đối tượng vào học các trường công an nhân dân. Chính vì vậy các trường dân sự cũng học tập cách tổ chức kỳ thi này của Bộ công an.

Năm 2022, nhóm các học viện, trường Công an nhân dân là một trong 5 đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh Công an nhân dân 2022 được tổ chức ngày 17/7 với khoảng 9.000 thí sinh trên cả nước tham gia dự thi. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 trong Công an nhân dân. Ảnh: BCA

Theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 sẽ tổ chức vào ngày 2-3/7. Trong đó, thí sinh đến làm thủ tục tại các học viện, trường Công an nhân dân vào Chủ nhật ngày 2/7; tổ chức thi vào thứ Hai, ngày 3/7. Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh.

Những điểm mới trong tuyển sinh trung cấp công an 2023

Theo dự thảo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, năm nay, các học viện, trường Công an nhân dân dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân dự kiến xét tuyển 390 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân xét tuyển 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân xét tuyển 100 chỉ tiêu; Trường đại học An ninh nhân dân xét tuyển 260 chỉ tiêu; Trường đại học Cảnh sát nhân dân xét tuyển 420 chỉ tiêu; Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển 100 chỉ tiêu; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy xét 100 chỉ tiêu; Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu.

"Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành Công an nhân dân vẫn là 2.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, có một số điểm mới đó là Bộ Công an quay trở lại tuyển thí sinh không đỗ đại học, nhưng đạt điểm sát với điểm điểm trúng tuyển thì sẽ đỗ trung cấp công an.

Những năm trước đây chỉ tiêu này chỉ dành cho chiến sĩ nghĩa vụ thi trượt đại học, chiến sĩ nghĩa vụ xét ở lại đi học trung cấp hoặc một phần học sinh trường văn hóa. Bộ ưu tiên cho thêm 900 chỉ tiêu lấy học sinh phổ thông, 300 cho chiến sĩ nghĩa vụ", PGS.TS Đỗ Anh Tuấn thông tin.

So với năm 2022, chỉ tiêu hệ trung cấp của các trường Công an nhân dân tăng mạnh từ 390 chỉ tiêu tăng lên 1.185 chỉ tiêu. Chỉ tiêu hệ trung cấp Công an nhân dân của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân là 60 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I dự kiến được giao 225 chỉ tiêu, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là 480 chỉ tiêu và cao đẳng Cảnh sát nhân dân II là 360 chỉ tiêu.

Về phương thức xét tuyển, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn cho biết, những năm trước đây, các em đạt giải quốc tế, giải nhất và nhì quốc gia sẽ được tuyển thẳng đại học. Năm nay điểm mới là dành cho thí sinh giải nhất quốc gia, còn thí sinh đạt giải nhì, giải ba thì trúng tuyển hệ trung cấp.

Phương thức thi vẫn như năm ngoái. Bài thi tổ hợp bao gồm 1 phần trắc nghiệm, 1 phần tự luận. Phần trắc nghiệm ở một số môn là vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, ngoại ngữ. Phần tự luận là lựa chọn bài thi toán hoặc văn, thời lượng 90 phút. Tỉ lệ phần trắc nghiệm 60%, tự luận 40%.

"Người chiến sĩ Công an nhân dân phải cân bằng kiến thức tự nhiên và xã hội thì mới thực hiện tốt nghĩa vụ. Vì vậy, kỳ thi tuyển sinh không quá thiên về lĩnh vực nào. Các em phải thực hiện bài phần trắc nghiệm 7 môn và tự luận toán hoặc ngữ văn", PGS Tuấn nhấn mạnh.