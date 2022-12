Tham dự hội nghị có sự góp mặt của ThS Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đại diện các chủ tịch hội trực thuộc Liên hiệp Hội.

Toàn cảnh hội thảo góp ý dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi). Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc hội thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, TSKH. Phan Xuân Dũng cho biết: "Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua năm 2005 đã mở ra khung pháp lý quan trọng cho việc xác lập các hình thức giao dịch, trao đổi, thông tin trên môi trường mạng, giúp kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản của việc tạo dựng hình thức giao dịch mới, đón đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Qua đó bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng ngày nay.

TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Trước yêu cầu cấp thiết kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp nhảy cháy 2013; để phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, nhất là đẩy mạnh chuyển đối số quốc gia, Luật Giao dịch điện tử cần được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thích ứng với hoạt động của doanh nghiệp trong môi trường sống, lao động và sinh hoạt mới".

TS. Trần Đức Lai - Chủ Tịch Hội Vô Tuyến, Điện tử Việt Nam đóng góp ý kiến vào dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi). Ảnh: Thanh Tùng.

Trong phần tham luận của mình tại hội thảo, TS. Trần Đức Lai - Chủ Tịch Hội Vô Tuyến, Điện tử Việt Nam chia sẻ: "Dự thảo lần thứ 6 Luật Giao dịch điện tử, Tổng hợp ý kiến các đại biểu quốc hội và Ý kiến giải trình của Ban soạn thảo Chính phủ, tôi đánh giá cao tính nghiêm túc, khoa học, tính cầu thị của Ban soạn thảo cũng như tinh thần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Đại biểu quốc hội.

Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, sau 17 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập cả về tính quy phạm pháp luật cũng như việc triển khai đưa Luật vào cuộc sống, do vậy việc sửa đổi, bổ sung Luật này là rất cần thiết.

Thời gian qua nhiều chủ trương chính sách mới của Đảng, hệ thống pháp luật mới của Nhà nước đã được ban hành như: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 52 NQ-TW về cuộc cách mạng 4.0; Các Luật An toàn thông tin, An ninh mạng, Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia: xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số…

Lĩnh vực KHCN về điện tử-viễn thông-CNTT đã có sự phát triển vượt bậc, tác động mạnh mẽ tới các hoạt động về giao dich, kinh doanh, quản lý trên môi trường điện tử, đặc biệt chữ ký số chống giả mạo cao hơn chữ ký tay, nhận dạng khuôn mặt bằng máy có độ chính xác cao hơn mắt thường, các cơ sở dữ liệu số đã trở thành cốt lõi, các nền tảng số trở nên phổ biến hơn và đặc biệt hiện nay các nền tảng số phục vụ kinh doanh, giao dịch điện tử đã được phát triển khá mạnh mẽ và được sử dụng khá rộng rãi song chưa có luật nào quy định tính pháp lý một cách đầy đủ và đồng bộ.

Về tổng thể tôi thấy Dự án Luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tương đối thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và đặc biệt khá tương thích với các Điều ước quốc tế có liên quan mà chúng ta đã ký kết và tham gia".

Các đại biểu tích cực trao đổi, đóng góp vào Luật giao dịch điện tử (sửa đổi). Ảnh: Thanh Tùng.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Ths. Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho rằng: "Cần khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn 17 năm thi hành của Luật GDĐT năm 2005 bảo đảm thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Luật GDĐT năm 2005 có một số quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu nhưng chưa đồng bộ với một số nội dung về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng quy định tại Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018 ….. đề nghị bổ sung thêm cụm từ Luật Công nghệ thông tin năm 2006 trước Luật An toàn thông tin năm 2015.

Bởi lẽ Luật Công nghệ thông tin có được ban hành năm 2006 (Luật số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006), Mục 3. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong thương mại (từ điều 29 đến điều 33 có liên quan đến thương mại điện tử).

Đề nghị rà soát, nghiên cứu bảo đảm sự tương thích nội dung Luật này với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Hiệp định thương mại tự do FTA và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (Đối với Việt Nam, Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019)".

Theo đánh giá của ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam: "Từ khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, Chính phủ đã ban hành khoảng 10 Nghị định và văn bản hướng dẫn trong các hoạt động liên quan về thương mại điện tử, ngân hàng và chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ số và kinh tế số thì một số quy định không còn phù hợp với hiện nay và việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử là rất cần thiết".

Những ý kiến đóng góp nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ VHTTDL và phần chia sẻ, thảo luận của đại diện Hội Tin học, Hội Hoá học… cùng một số chia sẻ của các đại biểu và thành viên tham dự hội thảo.

Kết thúc hội thảo, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội, đại diện các Bộ liên quan và các Hội tham gia đã cùng nhau thống nhất, đi đến những quyết định trong trong vấn đề góp ý, sửa đổi và bổ sung một số điều cho phù hợp, cần thiết với dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) và trình lên Quốc hội xem xét, cho ý kiến.