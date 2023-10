Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, vừa qua, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành họp để thống nhất xác định và giải quyết án trọng điểm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo liên ngành thống nhất đánh giá thời gian qua tình hình tội phạm về xâm hại tính mạng, sức khỏe trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn có nhiều trường hợp đối tượng phạm tội manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công lực lượng chức năng nhằm trốn tránh hoạt động kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Võ Tiến Mạnh bị bắt sau 14 giờ gây án. Ảnh: CATB

Vì vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân; đồng thời quyết liệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghe báo cáo về nội dung vụ án và ý kiến của các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, lãnh đạo liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất quyết nghị, xác định vụ án Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), bị khởi tố về tội "Giết người", xảy ra ngày 22/9/2023 tại Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là vụ án trọng điểm.

Lý do xác định vụ án nêu trên là trọng điểm do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan thống nhất phân công các điều tra viên, kiểm sát viên,thẩm phán có năng lực và kinh nghiệm tiến hành giải quyết vụ án; thường xuyên phối hợp, thu thập, đánh giá tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, khẩn trương, thận trọng, khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Liên ngành tố tụng tỉnh Thái Bình thống nhất xác định vụ Võ Tiến Mạnh giết người là án trọng điểm. Ảnh: VKSNDTB

Qua đó, có tác dụng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm, thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung úy Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm, bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét "nóng" đối tượng.

Đồng thời, phối hợp lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung cấp cứu trung úy Tú, nhưng trung úy Tú đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Với tinh thần quyết tâm cao; sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, sau 14 giờ, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành các hoạt động tố tụng để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Về chế độ với trung úy Đỗ Văn Tú, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày 24/9/2023 đối với đồng chí Đỗ Văn Tú.