Linh hoạt, sáng tạo trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Một số địa phương thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, như: Nghệ An (tăng 9.499 người so với năm 2020 và tăng 34.471 người so vớicùng kỳ năm trước), Thái Bình (tăng 4.547 người so với năm 2020 và tăng 16.623 người so với cùng kỳ năm trước),

Phú Thọ (tăng 3.679 người so với năm 2020 và tăng 17.575 người so với cùng kỳ năm trước), Thanh Hóa (tăng 2.655 người so với năm 2020 và tăng 30.676 người so với cùng kỳ năm trước), Quảng Nam (tăng 1.861người so với năm 2020 và tăng 12.922 người so với cùng kỳ năm trước)….