Link xem trực tiếp bán kết Miss Universe 2023

Bùi Quỳnh Hoa hé lộ trang phục quyến rũ trình diễn tại bán kết Miss Universe 2023

Mới đây, Bùi Quỳnh Hoa thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi hé lộ trang phục dạ hội cô sẽ trình diễn tại bán kết Miss Universe 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ). Theo người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô sẽ diện trang phục tông màu trắng chủ đạo mang tên "Queen of the light". Được biết, bộ trang phục dạ hội của Bùi Quỳnh Hoa được lấy cảm hướng từ loài hoa quỳnh và ánh sáng do NTK Linh San thực hiện.

"Bộ trang phục với phần cúp ngực được tạo dựng 3D sống động, tạo hình ảnh chân thực về cánh hoa quỳnh đang nở rộ rực rỡ. Phần tà váy sẽ tạo hiệu ứng kết hợp với kỹ thuật trình diễn để tạo điểm nhấn trên sân khấu với hy vọng Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa có thể tỏa sáng bằng chính vẻ đẹp, nội lực của bản thân như một "Queen of the light", NTK Linh San chia sẻ.

Bùi Quỳnh Hoa hé lộ trang phục quyến rũ trình diễn tại bán kết Miss Universe 2023. (Ảnh: FB Linh San)

Thiết kế với phần thân trên ôm sát đường cong cơ thể và đường xẻ tà cao giúp Bùi Quỳnh Hoa khoe khéo đôi chân dài nuột nà. (Ảnh: FB Linh San)

Trang phục dạ hội được lấy cảm hứng từ hoa quỳnh và ánh sáng được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ giúp Bùi Quỳnh Hoa tỏa sáng tại bán kết Miss Universe 2023. (Ảnh: FB: Linh San)

Hiện tại, Bùi Quỳnh Hoa và các thí sinh đang tích cực tập luyện cho vòng bán kết Miss Universe 2023. Đại diện Việt Nam và 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã có màn "thử mic" hô tên trên sân khấu trước khi bước vào những vòng thi quan trọng. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô đã trải qua phần thi phỏng vấn kín cùng các giám khảo cuộc thi Miss Universe 2023 trước thềm bán kết.



Bùi Quỳnh Hoa diễn vest trắng thanh lịch trong ngày thi phỏng vấn kín trước thềm bán kết Miss Universe 2023.

Dù không tiết lộ những câu hỏi và màn trả lời trong phần thi phỏng vấn kín với các thành viên ban giám khảo Miss Universe 2023, nhưng Bùi Quỳnh Hoa hứa hẹn sẽ cố gắng hơn nữa trong những phần thi quan trọng sắp tới. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1998 gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã động viên, cổ vũ mình. "Bùi Quỳnh Hoa đã hoàn thành xong phần thi phỏng vấn kín rồi cả nhà ơi! Hoa xin cảm ơn những lời động viên, cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người giúp Hoa cố gắng hơn nữa trong những vòng thi quan trọng", Miss Universe Vietnam 2023 bày tỏ.



Tại bán kết Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa cùng các thí sinh sẽ thể hiện màn hô tên, trình diễn bikini, trang phục dạ hội... Trước đó, BTC Miss Universe cũng đã công bố 4 mẫu áo tắm dành cho thí sinh trình diễn những vòng thi quan trọng sắp tới.

Trong ảnh, đương kim Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel diện 4 mẫu áo tắm được sẽ được các thí sinh trình diễn trong các vòng thi bán kết và chung kết Miss Universe 2023. (Ảnh: Miss Universe)

Link xem trực tiếp bán kết Miss Universe 2023 trên kênh nào?

Bán kết Miss Universe 2023 sẽ diễn ra tại El Salvador vào lúc 9 giờ ngày 16/11 (giờ Việt Nam). Hiện tại, câu hỏi mà cộng đồng yêu nhan sắc đang quan tâm là bán kết Miss Universe 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Theo Bùi Quỳnh Hoa cho biết, bán kết Miss Universe 2023 được phát trực tiếp trên LiveBash:

https://my.livebash.com/

Ngoài ra, màn thể hiện của Bùi Quỳnh Hoa - đại diện Việt Nam và hơn 80 thí sinh tranh tài tại Miss Universe 2023 sẽ được BTC cuộc thi cập nhật trên trang fanpage chính thức:

https://www.facebook.com/MissUniverse

*Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật màn thể hiện của Bùi Quỳnh Hoa tại bán kết Miss Universe 2023.