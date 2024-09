Phim Love Next Door tập 14: Choi Seung Hyo và Seok Ryu sắp về chung một nhà?

Trong phim Love Next Door tập 13, bố mẹ của Seok Ryu đã trở về nhà sau chuyến du lịch. Cả hai bất ngờ khi vừa bước vào nhà đã thấy cảnh Seung Hyo và Seok Ryu đang ngồi đọc truyện cùng nhau. Dù đã cố tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ như những người bạn thân nhưng cặp đôi vẫn lúng túng, ngại ngùng. Thậm chí, Seung Hyo bị bố mẹ của Seok Ryu phát hiện anh cài lệch cả hàng cúc áo. Sau đó, cặp đôi chật vật hẹn hò bí mật, giữ kín chuyện tình cảm với đồng nghiệp và bố mẹ hai bên gia đình.

Seung Hyo ngỏ lời mời Seok Ryu đi cùng anh đến sự kiện lễ trao giải dành cho các kiến trúc sư. Tuy nhiên, Seok Ryu đã thẳng thắn từ chối. Cô lấy lý do sợ mọi người biết chuyện cả hai đang hẹn hò nhưng thực chất Seok Ryu tự ti, áp lực việc mình là bạn gái của Seung Hyo khi chưa tìm được công việc phù hợp và từng bị ung thư. "Cậu áp lực sao? Hay cậu chưa hình dung được chúng ta sẽ như thế nào?", Choi Seung Hyo đặt câu hỏi với Seok Ryu. Sau đó, cả hai xảy ra tranh cãi nên không gặp mặt 1 tuần.

Sự cố tại công trường xảy ra khiến Seung Hyo nhập viện vì cánh tay bị thương. Ngay khi biết tin, Seok Ryu vội chạy đến bệnh viện để tìm Seung Hyo. Đây cũng là lần đầu tiên Seok Ryu nói lời yêu Seung Hyo khiến anh xúc động.

Trong phim Love Next Door tập 13, Seok Ryu khóc nghẹn khi biết Seung Hyo bị thương. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Khép lại phim Love Next Door tập 13, chàng phóng viên Kang Dan Ho (Yun Ji On đóng) sau nhiều lần né tránh tình cảm của Mo Eum (Kim Ji Eun) cũng đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm trước mặt cô nàng. Thậm chí, Dan Ho tuyên bố muốn cưới Mo Eum trước mặt mẹ của cô. "Cháu sẽ lấy Mo Eum. Cháu biết cô ấy quá tầm với cháu. Cháu cũng biết cô sẽ lo, nên cháu đã cố hết sức để cắt đứt với cô ấy nhưng có lẽ giờ cháu chịu rồi", Dan Ho khẳng định.

Theo Nielsen Korea, tập 13 phim Love Next Door đã ghi nhận tỷ suất người xem là 5,4% trên toàn quốc và 5,8% cho khu vực Seoul. So với tập 12 của phim Love Next Door đạt 7,3% (trên toàn quốc) thì rating của bộ phim đã giảm.

Chàng phóng viên Kang Dan Ho (Yun Ji On đóng) bày tỏ tình cảm với Mo Eum (Kim Ji Eun). (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phim Love Next Door tập 14: Choi Seung Hyo và Seok Ryu sắp về chung một nhà?

Phim Love Next Door tập 14 lên sóng vào tối nay (29/9) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Seung Hyo thông báo một "tin vui" với Seok Ryu. Theo đó, Seok Ryu đã nhận một giải thưởng do bạn trai bí mật đăng ký mà không hỏi trước cô nàng.

Trong khi Seok Ryu vẫn đang băn khoăn với tương lai nghề nghiệp thì Seung Hyo đã cho bạn gái một gợi ý: "Hay là làm việc cậu từng làm đó, cậu từng quay video nấu ăn ở Mỹ. Giờ có thể làm lại ở đây". Sau đó, cả hai chuẩn bị cho 1 clip nấu ăn tại công ty của Seung Hyo.

Phim Love Next Door tập 14: Choi Seung Hyo chuẩn bị cầu hôn Bae Seok Ryu. Cặp đôi sắp về chung một nhà? (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ngoài việc đồng hành cùng bạn gái trong công việc, Choi Seung Hyo âm thầm thực hiện kế hoạch lớn. Thậm chí, anh tuyên bố với đồng nghiệp thân thiết: "Em sắp cưới rồi. Em phải cầu hôn".

Sau đó, Seung Hyo chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ bánh kem, xe tràn ngập hoa tươi với dòng chữ: "Will you marry me?" được cho là để cầu hôn Seok Ryu.

Ở diễn biến khác, mối quan hệ của cặp đôi Mo Eum (Kim Ji Eun) và Dan Ho (Yun Ji On) phát triển sau khi chàng phóng viên đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, mẹ của Mo Eum đã kịch liệt phản đối việc này. "Không đời nào được hẹn hò nó! Trời có sập cũng không được!", mẹ của Mo Eum khẳng định.

Liệu Seok Ryu có nhận lời cầu hôn của Choi Seung Hyo? Mo Eum sẽ làm gì để thuyết phục mẹ chấp nhận anh chàng phóng viên?

Phim Love Next Door tập 14 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 28/9 trên tvN và ứng dụng Netflix.