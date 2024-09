Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 bị nghi ngờ chuyển giới 2 lần vì từng là Á hậu: “Tôi thấy rất thú vị!"

Khép lại chung kết cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, Trần Tiến được xướng tên giành ngôi vị Nam vương thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Tuy nhiên, một số hình ảnh quá khứ của tân Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 bất ngờ bị "đào lại" khiến anh vướng nghi vấn 2 lần chuyển giới.

Cụ thể, theo thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội lan truyền, Trần Tiến được cho là đã chuyển giới từ nam sang nữ, giành giải Á hậu 1 Miss Beauty Queen 2022 với tên "Tiên Tiên". Năm 2024, Trần Tiến "quay trở lại giới tính nam", đăng quang Nam vương Thần tượng Việt Nam.

Trước khi đăng quang Nam vương tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, Trần Tiến từng đoạt giải Á hậu 1 Miss Beauty Queen 2022. (Ảnh: NVCC)

Trần Tiến Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 hé lộ bí quyết "thi đâu thắng đấy"

Nhiều người đồn đoán Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 Trần Tiến chuyển giới 2 lần, sở hữu vẻ ngoài "phi giới tính"... Bạn nói gì về những ý kiến này?

- (Cười) Tôi thấy rất thú vị! Tôi coi đây là một lời khen khi có lẽ tại Việt Nam chưa có ai "dám" tham gia và đoạt thành tích cao ở 2 cuộc thi nhan sắc khác biệt như vậy.

Sự thật tôi chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính nào. Hiện tại, tôi vẫn là nam giới. Hình ảnh tôi đoạt giải Á hậu 1 Miss Beauty Queen 2022 là thật. Tại cuộc thi đó, BTC không yêu cầu các thí sinh tham gia phải chuyển giới, chỉ cần thí sinh đến với Miss Beauty Queen với hình ảnh nữ tính.

Lý do tôi đăng ký tham gia cuộc thi Miss Beauty Queen không phải để thể hiện bản thân mình là người chuyển giới. Tôi đến với cuộc thi để chinh phục, vượt qua giới hạn của mình.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Nam vương Trần Tiến khẳng định: "Tôi chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính nào". (Ảnh: NVCC)

Khi đã từng giành giải Á hậu tại cuộc thi sắc đẹp dành cho các thí sinh chuyển giới nữ, liệu Trần Tiến có bị BTC, Ban giám khảo Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 "làm khó" hay bị hỏi về giới tính?

- Trước vòng phỏng vấn kín trong khuôn khổ cuộc thi Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, BTC đã nhận được thông tin tôi từng giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi sắc đẹp dành cho các thí sinh chuyển giới nữ.

Tại vòng phỏng vấn kín, tôi đã nhận được 2 câu hỏi của phía BTC đó là: "Trần Tiến có hối hận khi trước đây từng tham gia cuộc thi dành cho người chuyển giới nữ?"; "Nếu sau đêm chung kết Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 mà may mắn giành được vị trí nào đó thì Trần Tiến có sợ câu chuyện quá khứ ảnh hưởng đến vấn đề truyền thông, kết quả cuộc thi?".

Sau đó, tôi đã đưa ra câu trả lời thật về việc từng đoạt giải Á hậu. Tôi cũng không hối hận về điều này. Ngược lại, tôi thấy đây là sự may mắn trong cuộc đời mình khi thanh xuân được ở cả hai hình ảnh khác nhau. Chính những cơ hội được trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra bản thân mình là ai.

Tôi có thêm kỹ năng, kinh nghiệm, ứng xử tốt hơn khi tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024. Tôi cũng không sợ chuyện quá khứ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi này, bởi tôi trong vai trò thí sinh của cả hai cuộc thi đều không vi phạm quy chế của BTC cuộc thi, không vi phạm pháp luật.

Tại cuộc thi Miss Beauty Queen 2022, Trần Tiến tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt để từ 65kg giảm xuống 54kg với số ba vòng lần lượt là 84-58-94cm. (Ảnh: NVCC)

Về truyền thông, tôi nghĩ sẽ là "con dao hai lưỡi", thử thách với bản thân nếu tự mình áp lực, coi việc từng giành danh hiệu Á hậu trước đây là tiêu cực, xấu xí. Ở góc độ khác, tôi muốn mang đến mọi người câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hãy sống và thực hiện những điều bản thân mong muốn. Hãy nỗ lực để theo đuổi và thực hiện tất cả ước mơ của mình, thấu hiểu bản thân và sống là chính mình.

Khi liên tiếp đoạt giải Á hậu và đăng quang Nam vương cùng vô số giải thưởng phụ trong các cuộc thi sẽ không tránh khỏi những đồn đoán về việc "mua giải", "được dọn đường đăng quang"…, bạn nói gì về điều này?

- Tôi khẳng định thi đấu hoàn toàn bằng năng lực của bản thân. Thời điểm thi Miss Beauty Queen 2022, tôi tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt để từ 65kg giảm xuống 54kg với số ba vòng lần lượt là 84-58-94cm. Tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 vừa qua, tôi tập gym liên tục để đạt được số đo hình thể 95-68-98cm khi cân nặng 67kg, chiều cao 1,78cm.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, Trần Tiến tập gym liên tục để đạt được số đo hình thể 95-68-98cm, cân nặng 67kg và chiều cao 1,78cm. (Ảnh: NVCC, FBNV)

Kết quả tại Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, ngoài danh hiệu cao nhất tôi còn là thí sinh giành nhiều giải thưởng phụ nhất trong khuôn khổ cuộc thi như: Best Talent; Best Face; Mister Popular Vote; Best Interview và 1 giải thưởng của nhà tài trợ. Trước đó, ngoài ngôi vị Á hậu 1 Miss Beauty Queen 2022, tôi còn giành giải: Best Talent và Best Evening Gown.

Nếu nói tôi mua giải thì có lẽ tôi chỉ cần mua ngôi vị cao nhất thay vì phải bỏ tiền ra mua các giải thưởng phụ khác (cười). Tôi thấy mình may mắn khi đã lựa chọn các cuộc thi không có chuyện mua bán giải thưởng, thao túng kết quả, BTC không có nhu cầu "cơ cấu giải thưởng", chia đều giải thưởng cho các thí sinh. Vì vậy trong quá trình tham gia cuộc thi, thí sinh nào đạt điểm cao nhất ở phần thi nào thì giành chiến thắng phần thi đó.

Việc thắng đến 5 giải thưởng phụ tại Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 chắc hẳn khiến Trần Tiến đã "lãi lớn" khi tham gia cuộc thi này?

- Tôi xin phép không chia sẻ cụ thể về mặt con số, giá trị tiền thưởng. Điều tôi "lãi" nhất là tình cảm của tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua, mang về sự tự hào cho gia đình tôi tại quê hương Vĩnh Phúc.

Tôi "lãi" được danh hiệu mà cả cuộc đời này tôi rất tự hào khi bản thân đã thi đấu bằng thực lực, đi thi chỉ với một tâm hồn đẹp. Thậm chí, để tiết kiệm chi phí trong quá trình tham gia thi Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024, những bộ trang phục của mình đều do tôi tự lên ý tưởng, phác thảo thiết kế.

Được biết, Trần Tiến từng là thủ khoa chuyên ngành diễn viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Á quân 2 "Đại sứ hữu nghị vì hòa bình TP. Hà Nội" 2019 trước khi đoạt giải Á hậu 1 Miss Beauty Queen 2022, đăng quang Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024. Bí quyết nào giúp Trần Tiến "thi đâu thắng đấy"?

- Tôi thấy mình "rất trộm vía" khi "thi đâu thắng đấy", đã thi là sẽ giành giải thưởng tại những cuộc thi mình tham gia.

Tôi quan niệm: "Không đăng ký tham gia một cuộc thi để đi chơi". Thực tế, không ít thí sinh cho rằng, đến với cuộc thi với tâm thế để học hỏi, trải nghiệm, trau dồi thì tôi đã trau dồi và sẵn sàng chiến đấu nên tôi quyết định tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, tôi cũng có chiến lược riêng cho mỗi giai đoạn trong hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi mình tham gia. Điều quan trọng là bản thân luôn giữ được sự tự tin vào chính mình.

Cận gương mặt của tân Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 Trần Tiến. (Ảnh: FBNV)

Gia cảnh ít biết của Trần Tiến Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024

Nhiều người không khỏi tò mò về gia cảnh tân Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024. Phản ứng của bố mẹ Nam vương Trần Tiến thế nào khi con trai từng đoạt giải Á hậu lại tiếp tục chạm đến ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi Nam vương?

- Gia đình tôi cũng giống như bao gia đình nông thôn ở Việt Nam. Hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên bố mẹ cũng rất vất vả để nuôi 3 anh em tôi khôn lớn, trưởng thành, học Đại học.

Bố tôi sức khỏe không tốt nên thu nhập trong nhà phụ thuộc vào sạp hàng thực phẩm của mẹ bán ở chợ quê. Ngay từ nhỏ, tôi cũng ý thức mình nỗ lực và cố gắng để có thể phụ giúp bố mẹ và các anh trai. Thời điểm học Đại học, tôi làm thêm công việc nhân viên bán hàng trong phòng tập gym, đóng quảng cáo... Nói về tháng lương đầu tiên chắc nhiều người không tin nhưng tôi kiếm được khoảng 38 triệu đồng/tháng vì tôi chăm chỉ, học hỏi từ người quản lý và trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc tại phòng tập gym đó.

Khi đăng ký tham gia cuộc thi Miss Beauty Queen 2022, tôi không kể cho bố mẹ, anh trai và chị dâu biết. Đến khi bố mẹ và anh chị biết tin tôi đoạt giải Á hậu, trong cuộc gọi với gia đình, tôi nhớ câu đầu tiên mọi người nói: "Sao mà xinh thế"; "Có phải con đi chuyển giới không đấy?"…

Tôi thấy may mắn khi được bố mẹ và các anh chị trong gia đình tin tưởng, ủng hộ công việc và đam mê của mình.

Trong thời điểm các cuộc thi Hoa hậu, Nam vương được cho là "trăm hoa đua nở", "ra đường gặp Hoa hậu, Nam vương"… Vậy tân Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024 có định hướng nào phát triển bản thân để không bị nhạt nhòa?

- Hiện tại, nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra ở Việt Nam với những tiêu chí khác nhau. Tôi nghĩ chính những tiêu chí khác nhau của từng cuộc thi sắc đẹp sẽ tạo nên hình mẫu khác biệt. Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp để hoàn thiện bản thân theo những tiêu chí do BTC cuộc thi đặt ra. Đương nhiên vẫn sẽ tồn tại những cuộc thi chưa đủ tầm, kém chất lượng... Khán giả chính là người đưa ra góc nhìn để từ đó BTC có thể nhìn nhận, tiếp thu, nâng tầm cuộc thi sắc đẹp. Ngược lại, những cuộc thi kém chất lượng hẳn sẽ bị đào thải thôi.

"Tôi mong tìm được "nửa kia" chân thành với mình", Nam vương Trần Tiến chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Riêng tôi nghĩ câu chuyện của mình đã khá hiếm hoi, độc đáo khi vừa đoạt giải Á hậu và vừa đăng quang Nam vương, khiến cho bản thân trở lên khác biệt. Điều tôi thấy hơi tiếc là nhiều diễn đàn, mạng xã hội vì sao không giống như Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt khi có sự liên hệ để tôi có thể cung cấp nhiều hình ảnh đẹp hơn của mình trong hình ảnh của Á hậu và Nam vương (cười).

Trong tương lai, tôi nung nấu quyết tâm thực hiện dự án thiện nguyện về giáo dục và y tế, chăm sóc cho các em nhỏ tại các tỉnh như: Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng… Tôi nghĩ những đóng góp của mình cho cộng đồng dù là nhỏ nhưng sẽ góp phần lan tỏa yêu thương đến mọi người.

Về chuyện tình cảm, Nam vương Trần Tiến có đặt ra tiêu chí nào về "nửa kia" của mình?

- Khoảng thời gian này tôi muốn tập trung để phát triển sự nghiệp. Chuyện tình cảm khó nói trước điều gì. Nếu như "người ấy" xuất hiện thì tôi nghĩ "người ấy" cũng sẽ cảm thấy tự hào khi bên cạnh tôi và tôi cũng vậy. Còn nếu như bản thân tôi hay "người ấy" thấy e ngại tôi thì tôi nghĩ cả hai sẽ không tiến xa được trong chuyện tình cảm. Tôi mong tìm được "nửa kia" chân thành với mình.