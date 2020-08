Lộ clip nữ ca sĩ Trung Quốc bị quấy rối trong hậu trường gây phẫn nộ

Ngày 24/8, trang Sina của Trung Quốc đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Dụ Ngôn (thành viên của nhóm nhạc The Nine) bị một người đàn ông sàm sỡ trong hậu trường. Đoạn clip khiến cư dân mạng xứ Trung phẫn nộ, không ngừng chỉ trích hành vi động chạm cơ thể phụ nữ của người này.

Dụ Ngôn bị một người đàn ông quấy rối.

Sự việc xảy ra khi Dụ Ngôn cùng một số thành viên trong ê-kíp di chuyển vào một căn phòng phía sau sân khấu. Đây là căn phòng được chuẩn bị sẵn để nữ ca sĩ ngồi chờ đến lượt ghi hình chương trình. Lợi dụng sự đông đúc trên lối đi vào phòng chờ, một người đàn ông đã dùng tay đụng chạm vào cơ thể, gần vòng 1 Dụ Ngôn.

Bị người lạ bất ngờ đụng chạm, Dụ Ngôn hoảng hốt, vội tránh xa kẻ đã có hành vi quấy rối mình. Một số thông tin cho hay nữ ca sĩ Trung Quốc sợ hãi đến mức chỉ biết lắc đầu, không dám kể lại sự việc trên với đội ngũ nhân viên của ê-kíp sản xuất chương trình.

Dụ Ngôn.

Theo trang Sina, kẻ có hành vi quấy rối ca sĩ Dụ Ngôn là một nhân viên an ninh của chương trình mà cô tham gia ghi hình. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, phía công ty quản lý nhóm nhạc của Dụ Ngôn yêu cầu chương trình phải đình chỉ và kiểm điểm hành vi khiếm nhã của nam nhân viên này.

Phía công ty đại diện Dụ Ngôn và nhóm nhạc Nine cho biết hành vi của gã đàn ông trên là không thể chấp nhận, xâm phạm quyền tự do và an toàn cá nhân của nghệ sĩ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, tinh thần của Dụ Ngôn. Họ sẽ không khoan nhượng trước hành vi cố tình xâm phạm, quấy rối các nữ nghệ sĩ. Công ty quản lý nhóm nhạc nữ tuyên bố sẽ khiến kẻ có hành vi quấy rối Dụ Ngôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.