Lộ diện loạt nhà đầu tư ngỏ ý mua lại Xi măng Miền Trung sau 7 năm "vướng" quy hoạch

7 năm hoạt động cầm chừng vì vướng quy hoạch

Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2021, Nhà máy xi măng Đại Việt – Dung Quất phải tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân do dân cư sống quanh khu vực phản ứng vì vấn đề ô nhiễm môi trường, tiếng ồn… Song, bản chất của sự việc là do người dân muốn chính quyền thực hiện di dời các hộ ở khu vực quanh nhà máy đến nơi ở mới. Phương án này nằm trong kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB dự án Nhà máy nhiệt điện Dung Quất do Công ty Sembcorp Pte Ltd (Singapore) làm chủ đầu tư mà UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/1/2015. Rủi ro khách quan, đặc biệt từ chính sách quy hoạch khiến doanh nghiệp "bất lực" khi nhà máy dừng hoạt động.