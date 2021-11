Lý do Công an Tây Hồ tạm đình chỉ vụ án liên quan con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Hà Nội

Ngày 3/11, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Tây Hồ.

Cụ thể, căn cứ khoản 3, Điều 229, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 94, ngày 14/7/2021 đối với vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Công an quận Tây Hồ, căn cứ vụ án dân sự đòi đất cho ở nhờ giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Nghĩa và bà Hoàng Thùy Linh, bị đơn là bà Vũ Thị Viễn, người có quyền lợi là 2 cụ Đỗ Văn Hợp, Nguyễn Thị An do Tòa án nhân dân TP.Hà Nội thụ lý chưa xét xử nên chưa xác định được hậu quả cụ thể.

Từ đó, Công an quận Tây Hồ đã tạm đình chỉ điều tra vụ án trên.

2 cụ Hợp, An gửi đơn đề nghị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sớm đưa vụ án dân sự tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ ra xét xử sau khi Công an quận Tây Hồ tạm đình chỉ vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: PH.

Trao đổi với PV Dân Việt sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ tạm đình chỉ vụ án số 94, ngày 14/7/2021, đại diện gia đình cụ Hợp cho biết, đầu tháng 11/2021 gia đình đã có đơn đề nghị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sớm đưa vụ án "Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ; Yêu cầu hủy GCNQSD đất thụ lý số 28, ngày 21/4/2017" ra xét xử.



Trong vụ án dân sự đó, 2 cụ Hợp, cụ An là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Gia đình cụ Hợp cho rằng việc một số cán bộ chính quyền thời đó đã tạo điều kiện để con dâu cụ chiếm đoạt tài sản nhà, đất. Ảnh: PH

Gia đình cụ Hợp mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử để hủy bỏ thông báo về việc khai nhận di sản ngày 4/7/2006 của Phòng công chứng số 3, TP.Hà Nội, trong đó có nội dung "cha mẹ đẻ của anh Đỗ Mạnh Tiến (con trai cụ Hợp – PV)".

Đồng thời gia đình cũng mong muốn hủy bỏ các hợp đồng mua bán nhà của ông N.Q.A, bà H.T.M.L và hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở của anh Nguyễn Nghĩa, chị Hoàng Thùy Linh và hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất và tái ản gắn liền với đất của anh N.Q.M để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng tôi.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 14/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự số 236 về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", để điều tra, làm rõ các thông tin liên quan đến tố cáo của cụ ông Đỗ Văn Hợp (SN 1932) và vợ Nguyễn Thị An (SN 1932), cùng trú đường Âu Cơ, phường Nhật Tân (Tây Hồ).

Vợ chồng cụ Hợp tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của chị Vũ Thị Viễn (con dâu của vợ chồng cụ Hợp) và một số cán bộ có liên quan. Vợ chồng cụ Hợp bị con dâu khai tử khi cả 2 cụ còn sống.

Gia đình cụ Hợp cho rằng, một số cán bộ UBND phường Nhật Tân và cán bộ văn phòng công chứng câu kết làm giả hồ sơ nhằm khai tử 2 cụ khi họ còn sống, việc này tạo điều kiện cho con dâu là bà Viễn chiếm đoạt tài sản nhà, đất và tước đoạt quyền thừa kế.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1998, cụ Hợp chia cho con trai cả là Đỗ Mạnh Tiến mảnh đất rộng hơn 180m2 sau khi con lập gia đình. Năm 2005, ông Tiến qua đời khi đã xây xong nhà.

Một năm sau, bà Viễn (vợ ông Tiến) đến Phòng công chứng số 3 Hà Nội làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế nhà và đất.

Thông báo về việc khai nhận di sản ngày 4/7/2006 do công chứng viên Nguyễn Thanh Tú ký duyệt nêu rõ: "Người để lại di sản: Ông Tiến đã chết ngày 8/1/2005. Cha, mẹ đẻ của ông Tiến đã chết".

Khi nhận được văn bản, UBND phường Nhật Tân đã niêm yết thông tin về việc kê khai di sản thừa kế tại trụ sở. Trong đó có nội dung ghi ông bà Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An đã chết.

Năm 2015, con gái cả của bà Viễn gặp cụ Hợp và thông báo mẹ mình đã làm thủ tục nhận di sản thừa kế, sau đó làm sổ đỏ nhà đất và bán toàn bộ tài sản cho người khác.

Cụ Hợp sau đó tới UBND phường tìm hiểu và biết được chính con dâu đã khai tử bố mẹ chồng. Khi ông hỏi chuyện thì bà Viễn đã bán nhà, đất và sang tên sổ đỏ cho người khác.