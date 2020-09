Lô máy sấy, máy giặt 2 tỷ đồng “thổi giá” lên 12 tỷ đồng đã “chui” vào những bệnh viện nào của Hà Tĩnh?

Ngày 15/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này đã vào cuộc điều tra hành vi nâng khống gói thiết bị y tế gồm bộ máy giặt, máy sấy của Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (địa chỉ số 85 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh; người đại diện pháp luật là bà Mai Thị Hoa).

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp từ Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ số 07, ngõ 120 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trung Dũng) với giá 2.094.400.000 đồng (mỗi bộ có trị giá 523.600.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT) để lắp đặt cho một loạt bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hai bên thống nhất giá một bộ máy giặt, máy sấy là 523.600.000 đồng (đã tính thuế GTGT); tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2.094.400.000 đồng.

Trong số những bộ máy giặt, máy sấy nói trên, chỉ có 1 bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho một bệnh viện đa khoa tuyến huyện là được Công ty The One Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng. Ba bộ máy giặt, máy sấy còn lại đã bán cho những bệnh viện huyện khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không được hai bên ký hợp đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.



Số thiết bị này được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại số 24 ngách 32/11, đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) với giá trị đã được nâng khống lên 10 tỷ đồng.

Kế đó, Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho các bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với tổng số tiền 12 tỷ đồng, nâng khống lô thiết bị này từ 2,094 tỷ đồng lên tới 12 tỷ đồng.

Khi Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên, bà Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã liên hệ với Công ty The One Việt Nam nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhưng tại thời điểm thực hiện hợp đồng Công ty The One Việt Nam không xuất hóa đơn, giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên đơn vị này không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.

Cả 4 bộ thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp được nhân viên Công ty The One Việt Nam trực tiếp vận chuyển từ kho của công ty đến lắp đặt tại các bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, những bệnh viện đa khoa cấp huyện tại Hà Tĩnh đã tổ chức đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bộ máy giặt, máy sấy cùng chủng loại trên của Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh là Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn; Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà và mua lên tới 3 tỷ đồng, gấp 6 lần giá thực tế của thiết bị.

Những máy giặt, máy sấy đã bị thổi giá lên tới gấp 6 lần.

Còn Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân mua cả máy sấy lẫn máy giặt với giá 2,597 tỷ đồng.



Điều đáng nói là các bệnh viện trên cũng tổ chức đấu thầu và đơn vị trúng thầu đều là Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Theo đó, máy giặt Model HSCW-ES 35 của hãng HS Cleantech (Hàn Quốc) có giá mua của Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh lên tới 1,7 tỷ đồng; máy sấy đồ Model HSCD - ES45 thương hiệu HS Cleantech có giá mua tới 1,3 tỷ đồng.

Trong ngày 13 và 14/9, phóng viên Dân Việt đã khảo giá tại nhiều cửa hàng, công ty phân phối chính hãng sản phẩm máy giặt Model HSCW-ES 35 và máy sấy đồ Model HSCD - ES45 của HS Cleantech và nhận được báo giá thấp hơn rất nhiều lần so với giá các bệnh viện trên mua của Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

"Máy giặt HSCW-ES 35 ký hiệu cho công suất 35 kg/mẻ vải khô. Máy có trọng lượng 870kg, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Công ty bao cả phí vận chuyển, công lắp đặt, có giá 350 triệu đồng. Còn máy sấy HSCD-ES 45 công suất 45kg/mẻ sấy vải khô, công suất xử lý trong 1 ngày là từ 360kg đến 720kg đồ vải, công ty bán với giá 180 triệu đồng (tính cả lắp đặt, vận chuyển)", M - giám đốc bán hàng của một công ty lớn chuyên phân phối sản phẩm chính hãng của HS Cleantech khẳng định.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông tin, những bệnh viện trên không đề xuất mua sắm máy sấy, máy giặt qua Sở Y tế nên Sở không có ý kiến tham mưu quá trình mua sắm lô hàng này.

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vị này cho hay cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc nên "chưa thể cung cấp thêm gì".