Lộ thêm ảnh "nóng" rõ nét về Ford Territory 2022 sắp bán ở Việt Nam nhằm hạ nhiệt Hyundai Tucson, Mazda CX-5

Hyundai Tucson là một trong những mẫu Crossover hạng C "hot" nhất hiện nay khi khách hàng rất khó mua xe và phải mua chênh giá đến cả trăm triệu đồng. Nguyên nhân là bởi tình trạng thiếu linh kiện, thiếu hụt nguồn cung mẫu xe này.

Trong nửa cuối năm 2022, ngoài KIA Sportage vừa ra mắt, người dùng sẽ đón nhận thêm ít nhất một mẫu xe nữa là Ford Territory hoàn toàn mới dự kiến xuất hiện trong khoảng 1-2 tháng nữa.

Lộ thêm ảnh "nóng" Ford Territory 2022

Mới đây, Ford Territory 2022 liên tục lộ diện khi đang chạy thử trên đường với không có bất cứ lớp ngụy trang nào. Việc Ford Territory 2022 xuất hiện ngày càng nhiều giúp khách hàng mong chờ mẫu xe này mở bán có thêm lý do để chờ đợi, đặc biệt khi đã đặt hàng.

Ford Territory 2022 với thiết kế mới. Ảnh Hồng Thái.

Ford Territory 2022 sắp bán ở Việt Nam sẽ không phải là bản cũ ra mắt Campuchia mà chính là Ford Equator Sport ở thị trường Trung Quốc. Chiếc Ford Territory 2022 phiên bản Trung Quốc có thiết kế hiện đại, nam tính hơn hẳn xe bán ở nước láng giềng phía Tây Việt Nam.

Phần đầu của Ford Territory 2022 là lưới tản nhiệt dạng vân sóng mạ crom ấn tượng, cụm đèn LED định vị phía trên tách biệt. Đèn pha/cos của xe ở phía dưới tạo thành hốc gió phía trước là điểm nhấn của chiếc CUV này.

Khi nhìn từ phía sau, Ford Territory 2022 trông bệ vệ hơn đúng chất xe Mỹ so với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Xe sở hữu đèn hậu chia khoang 3 bóng LED riêng biệt cùng đèn xi-nhan dạng tia đuổi bắt mắt. Ống xả của Ford Territory đời mới không lộ thiên, thay vào đó là cản sau tạo hình 2 bên cân đối.

Ford Territory 2022 với đuôi xe bệ vệ. Ảnh Hồng Thái.

Mặc dù chưa lộ diện nội thất, nhưng Ford Territory như bản ở Trung Quốc sẽ vô cùng hiện đại với cặp màn hình đôi cỡ lớn, nhiều chi tiết ốp gỗ, bọc da. Bệ điều khiển trung tâm của Ford Territory 2023 sử dụng núm xoay chuyển số như SUV cỡ lớn.

Về vận hành, Ford Territory 2022 sử dụng khối động cơ EcoBoost Turbo, dung tích 1.5L cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm kết nối cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.

Hãng xe Mỹ trang bị cho All New Ford Territory nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như: hệ thống cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động...

Với sự xuất hiện của Ford Territory, người dùng sẽ có thêm lựa chọn khiến Hyundai Tucson dần hạ nhiệt.