Loài cá có một chất còn cao hơn cả cá hồi, biển Việt Nam nhiều nơi có nhưng cá ở nơi này ngon nhất

Công dụng của cá trích

Theo Đông y, cá trích vị ngọt, tính bình, không độc, tác dụng khai vị ấm trung tiêu, hòa 5 tạng, nấu canh hay kho ăn cũng ngon.

Cá trích dùng rất tốt cho người hư nhược, tỳ khí hư ăn kém, trẻ em còi, thai nhi chậm phát triển, người già sa sút trí tuệ, ngăn ngừa tim mạch huyết áp, gân xương yếu, khí huyết hư dùng đều tốt. Sau đây là một số món ăn thuốc từ cá trích.

Theo nhiều nghiên cứu, cá trích - kể cả cá trích đóng hộp, là thực phẩm chủ yếu của chế độ ăn Bắc Âu bởi nó có hàm lượng omega-3 cao hơn cá mòi, cá hồi và cá thu. Nó cũng là nguồn tuyệt vời của vitamin D và selen.

Các chuyên gia Đông y cho biết, một số món ăn từ cá trích có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Ví dụ, muốn chữa chứng mệt mỏi ăn kém nhức mỏi, chóng mặt, huyết áp thấp dùng, gầy sút, gân xương yếu, phụ nữ sau sinh thiếu sữa có thể dùng món cá trích kho nghệ: cá trích, thịt giò heo, nghệ, mía, gừng dầu ăn gia vị mắm muối kho nhừ ăn.

Cá trích có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Ảnh: BHX.

Món sườn nấu cá trích (cá trích, sườn heo, cà chua, cà rốt, khoai tây, hành tây, dầu ăn, gia vị vừa đủ hầm nhừ) có tác dụng chữa tỳ vị khí hư, thích hợp với người ăn kém, trẻ em còi, người già suy giảm trí tuệ.

Cá trích đánh vảy chiên vàng, đường, ớt tiêu ăn kèm rau kinh giới, tía tô, rau mùi và rau thơm. Tác dụng chữa chứng ngoại cảm nội thương, mệt mỏi, ăn kém, tay chân lạnh, người gầy gò, mệt mỏi.



Cá trích nướng: cá trích tươi, tẩm gia vị gừng, tiêu nướng lên rồi rán vàng thơm ăn kèm với rau ngò tàu, húng quế, rau mùi, giá đậu, rau thơm. Tác dụng bổ tỳ khai vị, trị chứng tỳ thận hư ăn kém, người mệt mỏi hay bị cảm lạnh, đau đầu, tay chân lạnh, lưng gáy đau.

Cá trích do ngư dân huyện Diễn Châu đánh bắt gần bờ nên còn tươi xanh. Ảnh: Xuân Hoàng.

Cá trích ở vùng biển ngon nhất?

Được biết, mùa cá trích ở các vùng biển Việt Nam thường kéo dài từ cuối tháng giêng cho đến tháng 4 âm lịch, trong đó, cá trích khai thác ở vùng biển Nghệ An được đánh giá là ngon nhất.

Theo cán bộ của Chi cục Thủy sản Nghệ An, cá trích ở vùng biển Nghệ An thơm ngon là do đặc điểm của vùng ven biển Nghệ An là có nhiều cửa sông, cửa lạch, tạo ra nhiều phù du ở vùng lạch biển Diễn Châu, cùng đó mùa này vùng ven biển lại có nhiều con tép biển, là nguồn thức ăn dồi dào cho cá trích. Do vậy cá trích mùa này béo hơn các mùa khác là thế.

Ngoài ra, cá trích cũng là loại hải sản được các cơ sở chế biến thu mua để làm nguyên liệu sản xuất nước mắm, nên cá về đến đâu, được thương lái mua hết đến đó.

Mùa khai thác cá trích đầu năm thường cho cá rất béo, lành thịt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn như: gỏi cá trích, cá trích nướng than, cá trích rán, cá trích kho tiêu, cá trích nấu canh chua...