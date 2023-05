Loại cà phê được trồng đầu tiên ở Việt Nam không ngờ lại được Trung Quốc ưa chuộng, sức mua tăng tới 1.077,6%

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với đầu tháng.

Cụ thể, giá cà phê Robusta tăng từ 3.900 – 4.200 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 8/5/2023. Tại các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng từ 3.900 – 4.000 đồng/kg, lên mức 57.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 57.900 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 4.200 đồng/kg, lên mức 57.500 đồng/kg.

Hiện nay, giá cà phê đã chạm mốc 60.000 - 62.000 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay 24/5 được thu mua với mức 60.700 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 61.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 61.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 61.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 61.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày giữa tháng 5/2023, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh so với đầu tháng. Ảnh: K.N

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá cà phê chỉ có xu hướng tăng. Nguyên nhân giá cà phê tăng cao là do những dự báo thiếu hụt về nguồn cung cà phê toàn cầu.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 4/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 163.600n tấn, trị giá 398,76 triệu USD, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 716.580 tấn, trị giá 1,627 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 4,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đức, Italy, Nga, Mỹ là những thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam nhiều nhất.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang có xu hướng mua nhiều cà phê của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2023 đạt 5.110 tấn, trị giá 15,02 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 13.420 tấn, trị giá 40,38 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt mức 2.940 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 3/2023 và giảm 11,3% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt mức 3.006 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc, nhưng tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica.

Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến sang Trung Quốc đạt 24,23 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica sang Trung Quốc, mức tăng lần lượt 4% và 1.077,6% về lượng, xét về trị giá tăng 4,8% và 271,3%.

Quý I/2023, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu cà phê chủ yếu từ các nguồn cung Brazil, Việt Nam, Columbia, Malaysia...

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 23,96% trong quý I/2022 xuống còn 13,9% trong quý I/2023.