Toàn cầu lo thiếu hụt, giá một loại hạt của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày giữa tháng 4/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh theo giá cà phê thế giới.

Theo đó, giá cà phê Robusta tăng từ 1.100 – 1.300 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 8/4/2023.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng 1.100 đồng/kg, lên mức 50.300 đồng/kg; tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cùng tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 50.700 – 50.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng cao nhất 1.300 đồng/kg, lên mức 50.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng. Nhu cầu tăng trong khi tồn kho chưa được cải thiện đã tác động tích cực lên giá cà phê toàn cầu. Xuất khẩu cà phê của Brazil và Columbia trong tháng 3/2023 giảm đã khiến thị trường dấy lên mối lo nguồn cung Arabica thiếu hụt trong ngắn hạn.

Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh theo giá cà phê thế giới. Ảnh: T.L

Mỹ tăng nhập khẩu cà phê của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 3/2023 đạt 15.300 tấn, trị giá 34,52 triệu USD, tăng 15,8% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 40,5% về lượng và tăng 34,7% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ đạt xấp xỉ 39.440 tấn, trị giá 86,19 triệu USD, tăng 44,5% về lượng và tăng 26,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang thị trường Mỹ đạt mức 2.256 USD/tấn, tăng 2,3% so với tháng 2/2023, nhưng giảm 4,1% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang thị trường Mỹ đạt mức 2.184 USD/tấn, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica sang thị trường Mỹ, nhưng xuất khẩu cà phê chế biến giảm. Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Mỹ, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến.

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 2 tháng đầu năm 2023, Mỹ nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt xấp xỉ 236.800 tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Mỹ từ thế giới đạt mức 5.237 USD/tấn, giảm 6,0% so với tháng 1/2023 và giảm 2,0% so với tháng 2/2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Mỹ từ thế giới đạt mức 5.408 USD/tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng đầu năm 2023, Mỹ giảm nhập khẩu cà phê từ các thị trường Brazil, Columbia nhưng tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam, mức tăng 51,8% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt xấp xỉ 37.380 tấn, trị giá 80,66 triệu USD.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 9,60% trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 15,79% trong 2 tháng đầu năm 2023.