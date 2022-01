Loại hạt beo béo bùi bùi thành đặc sản độc, lạ đãi khách dịp Tết 2022 khiến chị em mê mệt, là hạt gì?

Công dụng của hạt kơ nia

- Trong y học dân gian, hạt konia có một số như làm thuốc chữa đầy hơi, đầy bụng hay sốt rét rừng.

- Trong y học hiện đại, hạt konia còn có một số tác dụng sau:

1. Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và stress

Trong hạt konia có chứa hàm lượng lớn carbonhydrate, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, carbonhydrate còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất serotonin trong não, giúp tinh thần luôn sảng khoái, thư giãn, giải tỏa stress, tiêu tan mệt mỏi.

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Giống như các loại hạt khác, hạt konia cũng có nhiều lợi ích đối với hệ tim mạch. Nhờ có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, hợp chất thực vật và đặc biệt là các chất chống oxy hóa mà hạt konia giúp ngăn chặn sự phát triển của gốc tế bào tự do, ngăn chặn nguy cơ dẫn đến đau tim hay đột quỵ, không chỉ tốt cho hệ tim mạch mà còn hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh của bạn.

3. Tăng cường trí nhớ

Hạt konia có khả năng chống viêm và chống oxy hóa, nhờ đó rất tốt cho hệ thần kinh nói chung và trí nhớ của bạn nói riêng. Ngoài ra, nó còn là một nguồn dồi dào của protein và chất béo lành mạnh có khả năng giúp làm giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe nhận thức.

4. Tốt cho xương và răng miệng

Nhờ có chứa nhiều canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác, hạt konia cũng rất tốt cho hệ xương và răng miệng, giúp xương và răng chắc khỏe hơn, tránh các tình trạng như loãng xương, gãy xương, sâu răng...

5. Hỗ trợ giảm cân

Tương tự như một số loại hạt khác, hạt konia cũng có lợi cho quá trình giảm cân, tránh nguy cơ béo phì. Lợi ích này đến từ việc hạt konia có chứa nhiều chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, việc thường xuyên ăn hạt konia cũng giúp duy trì cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, tốt cho quá trình giảm cân.

6. Làm đẹp da

Vì có chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, hạt konia cũng được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa da, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da khỏe mạnh và trắng sáng.

- Đối với bà bầu, hạt konia hoàn toàn có thể sử dụng được một cách an toàn, không gây hại gì tới sức khỏe, ngược lại còn đem đến nhiều lợi ích. Hàm lượng dinh dưỡng của hạt konia không thua kém gì so với các loạt hạt nổi tiếng như mắc-ca, óc chó... do đó rất tốt cho cả thai phụ và thai nhi trong bụng.