Loại hạt nổi tiếng của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của một nước Đông Nam Á tại Trung Quốc

Giá tiêu ổn định nhờ sức mua từ Trung Quốc

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày đầu tháng 4/2023, giá tiêu đen tại thị trường nội địa nhìn chung khá ổn định so với cuối tháng 3/2023 nhờ sức mua tăng cao từ thị trường Trung Quốc.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2023, vụ thu hoạch hạt tiêu của Việt Nam đã đạt khoảng 70% nên lượng hàng khá dồi dào. Các đại lý, thương lái bắt đầu thu mua hạt tiêu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đầu tháng 4, giá hạt tiêu đen tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu ổn định so với ngày 30/3/2023, lần lượt ở mức 63.500 đồng/kg, 65.000 đồng/kg, 65.500 đồng/kg. Tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, giá hạt tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 63.000 – 64.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 97.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2023, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 116.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá tiêu thế giới sẽ không có sự biến động mạnh. Nguồn cung hạt tiêu dồi dào, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và một số thị trường khác tăng bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Mỹ và EU.

Xuất khẩu tiêu tăng cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020, Trung Quốc nhập lượng lớn

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 3/2023 tăng đột biến kể từ tháng 4/2020. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt xấp xỉ 35.750 tấn, trị giá 106,47 triệu USD, tăng 27,6% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 50,6% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 76.200 tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6,0% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong quý II/2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ..., bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Mỹ và EU.

Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 2.978 USD/tấn, giảm 0,9% so với tháng 2/2023 và giảm 36,7% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.064 USD/tấn, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen, tỷ trọng chiếm 81,2% tổng lượng và chiếm 74,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu đen đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng của toàn ngành.

Tương tự, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng trưởng 2 con số cho thấy ngành hàng đã chú trọng hơn đến đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, lượng và trị giá xuất khẩu hạt tiêu chế biến vẫn còn ở mức thấp, cần chú trọng đến phân khúc này trong thời gian tới.



Trung Quốc đang nổi lên là thị trường nhập khẩu nhiều hạt tiêu của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của thị trường này trong tháng 2/2023 đạt 1,62 triệu USD, giảm 4,3% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc đạt 3,06 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các nguồn cung hạt tiêu chủ yếu cho Trung Quốc từ Indonesia, Việt Nam, Áo. Tháng 2/2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ Indonesia đạt 740.000 USD, tăng 501,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Indonesia đạt 1,68 triệu USD, tăng tới 1.265,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam đạt 602.000 USD trong tháng 2/2023, tăng 50% so với tháng 2/2022. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam giảm 34,5% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 757.000 USD.

Như vậy có thể thấy, ngành hạt tiêu Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc từ các nhà xuất khẩu Indonesia.