1. Rau hẹ là rau gì?

Cây rau hẹ còn được người dân một số nơi gọi là cửu thái, khởi dương thảo... Đây là một loại rau gia vị, thường được sử dụng trong chế biến một số món ăn. Bên cạnh đó cây rau hẹ còn được biết đến là một vị thuốc Đông y để chữa bệnh. Vậy cây rau hẹ là loại rau gì?

Rau hẹ có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng, tốt cho giấc ngủ và sức khỏe của xương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất hóa học trong hẹ có tác dụng chống ung thư. Ảnh: Cây Lá Hoa

Thoạt nhìn nhiều người lầm tưởng đây là cây hành lá, thế nhưng hoàn toàn không phải. Cây rau hẹ có chiều cao khoảng 20 - 40cm, có mùi thơm rất đặc trưng. Cây rau hẹ rất dễ trồng và ít phải chăm sóc. Bạn chỉ cần gieo hoặc trồng bằng cây con một lần, là đã có thể thu hoạch nhiều lứa, nhiều năm. Cây rau hẹ phát triển tốt quanh năm, vừa có thể dùng làm rau ăn, vừa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh những khi cần thiết.

Cây rau hẹ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Lá hẹ chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, để nhận được một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng này, bạn sẽ phải ăn một lượng lớn lá hẹ.

Theo Y Học Cổ Truyền, cây rau hẹ tính nhiệt, khi nấu chín thì ôn, vị cay, đi vào các kinh Can, Vị và Thận. Rau hẹ có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc. Thường được sử dụng trong điều trị các chứng bệnh đau tức ngực, nấc, ngã chấn thương,...

Hẹ là một loại rau khá lành tính, có rất ít tác dụng phụ được ghi nhận khi ăn rau hẹ, mặc dù một số nguồn báo cáo rằng có thể bị khó tiêu nếu bạn ăn quá nhiều loại rau này. Ảnh: Cây Lá Hoa

Phần gốc rễ cây rau hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường được dùng để chữa ngực bụng đau tức do thực tích, đới hạ, các chứng ngứa,... Hạt của cây rau hẹ có tính ấm, vị cay ngọt, đi vào các kinh Can và Thận, nó có tác dụng bổ Can, Thận, tráng dương và cố tinh. Thường được dùng làm thuốc chữa chứng tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, di tinh, lưng gối yếu mềm.

Theo nghiên cứu hiện đại, cây rau hẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả tác dụng chống ung thư.

Nếu bạn có tiền sử bị dị ứng với hành tây hoặc tỏi, bạn cũng có thể bị dị ứng khi ăn lá hẹ. Hẹ có chứa diallyl disulphide, nó có thể tạo ra phản ứng ở một số người.

2. Rau hẹ chế biến được những món ăn gì?

Rau hẹ có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Những món ăn với rau hẹ dưới đây là những gợi ý:

1.Tôm và mực xào rau hẹ

Tôm và mực xào hẹ, món ăn bổ dưỡng, dễ thực hiện. Ảnh: Gia đình nông dân

2. Canh rau hẹ nấu thịt và đậu hũ

Bánh hẹ hấp . Ảnh: Gia đình nông dân

4. Canh rau hẹ nấu trứng



Ảnh: Gia đình nông dân

5. Bánh rau hẹ chiên giòn

Ảnh: Gia đình nông dân

6. Hẹ rán bột mỳ



Ảnh: Gia đình nông dân

3. Cách trồng rau hẹ tại nhà nhanh cho thu hoạch

Hẹ là loại rau gia vị không còn xa lạ với chúng ta. Đây là một giống cây thuộc họ tỏi, có dược tính, thường được sử dụng làm phương thuốc chữa bệnh ho. Không chỉ dừng lại ở đó, rau hẹ còn là loại thực phẩm chế biến nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe.

Với những lý do như trên, tại sao chúng ta không tự trồng rau hẹ tại nhà. Chẳng cần đến một mảnh vườn to tát, chỉ cần một khoảnh đất nhỏ, thậm chí là chiếc chậu, chiếc thùng xốp hay lon nước đổ đấy đất là bạn đã có thể trồng rau hẹ được rồi.

Rau hẹ trồng vô cùng đơn giản, kể cả những "tay mơ" cũng hoàn toàn có thể trồng được loại rau gia vị này. Ảnh: Thực phẩm xanh

Hẹ là loài rau gia vị rất dễ trồng, chúng lớn nhanh, đặc biệt sau mùa mưa và kháng sâu bệnh tốt. Bạn cắt càng nhiều chúng lại mọc lên càng nhiều. Chính vì vậy chỉ cần một gốc hẹ nhỏ là bạn đã có thể ăn đến vài tháng liên tục rồi.

Trồng hẹ rất dễ, chúng không kén đất trồng, cũng không đòi hỏi cao về dụng cụ. Bạn có thể tận dụng ngay những đồ vật có sẵn trong nhà mà không sử dụng đến như bao xi măng, chai nhựa, thùng xốp, chậu để trồng. Nếu trong vườn có đất trống bạn có thể sử dụng một phần nhỏ để vun đất trồng rau hẹ.

Có một điểm bạn cần lưu ý là dụng cụ trồng rau hẹ phải sạch và có lỗ thoát nước dưới đáy.

Có 2 cách trồng rau hẹ phổ biến là trồng bằng hạt và trồng bằng thân. Với hạt giống bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán giống cây trồng nông nghiệp hoặc vật tư nông nghiệp. Còn với thân hẹ bạn có thể đi xin cây từ các gia đình trồng hoặc mua tại vườn trồng chuyên nghiệp.

Cây rau hẹ không kén đất nhưng chúng ưa loại đất có độ tơi xốp, màu mỡ và thoáng khí như đất thịt, đất pha cát. Bên cạnh đó đất cũng chủ động được hệ thống tưới tiêu nước để đảm bảo cho cây không bị úng.

Cây rau hẹ không hề kén đất. Ảnh: Thực phẩm xanh

Ngoài ra bạn có thể tự chuẩn bị đất trồng. Hỗn hợp gồm có phân chuồng hoai mục, phân gà, phân trùn quế, xơ dừa, vỏ đất, đất thịt…Bạn nên sử dụng vôi để bón lót trước và phơi ải trong 1 – 10 ngày rồi mới trồng để xử lý mầm bệnh có trong đất, phòng ngừa nấm bệnh cho cây rau hẹ.

Cây rau hẹ rất dễ bị cỏ dại tấn công vì gieo hoặc trồng bụi dày. Chính vì vậy bạn nên làm cỏ thường xuyên, không để cỏ mọc dày che mất vị trí của cây. Bạn chú ý nhổ cỏ tận gốc và thu gom đốt hoặc bỏ nơi xa.

Bạn tưới nước đầy đủ cho cây rau hẹ mỗi ngày 3 lần. Có thể giảm xuống 2 lần mỗi ngày khi cây đã bén rễ và sinh trưởng tốt.

Công việc chăm sóc rau hẹ không nhiều nên bạn cũng không phải vất vả khi chăm sóc. Bạn chú ý làm cỏ, bón phân, tưới nước và trồng dặm cho cây. Thêm vào đó hẹ cũng ít khi bị nhiễm bệnh. Bạn chỉ cần chăm sóc tốt khóm hẹ khỏe mạnh lớn lên rất nhanh công việc chăm sóc cũng nhàn đi rất nhiều.

Hẹ là loài cây không khó trồng. Chỉ cần dành ra một chút thời gian trong ngày để trồng và chăm sóc là bạn đã có một khóm hẹ tươi tốt rồi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn trồng hẹ thành công.