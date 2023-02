Rau khoai lang được biết đến như một loại rau rẻ tiền, có lợi cho hệ tiêu hóa. Đây là loại rau cực giàu dinh dưỡng và có nhiều tác dụng với sức khoẻ.

Chuyên gia dinh dưỡng Vương Tư Lộ, Phó chủ tịch Hiệp hội thúc đẩy phát triển sức khỏe dinh dưỡng Nội Mông, Thanh tra cao cấp về thực phẩm Quốc gia (Trung Quốc) đã có bài viết chi tiết về tác dụng đáng kinh ngạc của cây khoai lang đối với sức khỏe.

Rau khoai lang - món ăn dân dã quê mùa được yêu thích ở thành thị.

Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc... sử dụng rau khoai lang như một loại thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần.

Đây là những lý do cây rau khoai lang được mệnh danh là "nữ hoàng chống ung thư", hay còn gọi là rau trường thọ.

Những công dụng tốt của loại rau khoai lang với sức khỏe

Rau khoai lang không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng, giàu chất xơ mà loại rau này còn có nhiều tác dụng phòng và chữa bệnh rất tốt.

Chống ung thư: Thân cây khoai lang rất giàu các nguyên tố vi lượng, có khả năng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc: Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Đặc biệt, loại rau này rất giàu chất diệp lục giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Phòng bệnh tiểu đường: Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết. Không những thế, đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

Rau khoai lang xào thịt bò vô cùng hấp dẫn.

Rau khoai lang chứa protein đặc biệt chống oxy hóa



Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể.

Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione - một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Rau khoai lang chống béo phì nhờ ít tinh bột, nhiều chất xơ

Rau khoai lang chứa ít tinh bột, nhiều chất xơ rất tốt cho chế độ giảm cân, chống béo phì.

Bản thân loại rau này đã cung cấp rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, giảm thèm ăn.

Rau khoai lang ngừa táo bón

Rau lang có vị ngọt, mát, nhờ chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng rất hay.

Lá rau lang còn chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95% - 1,97% nên có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón.

Một số món ngon, bổ, dễ chế biến từ loại rau khoai lang

Có nhiều cách chế biến rau khoai lang. Ngon nhất và đầy đủ dinh dưỡng nhất là món rau lang sào với thịt hoặc hải sản.

1. Nộm rau khoai lang giòn ngon vừa miệng

Nguyên liệu

Ngọn rau khoai lang

Thịt ba chỉ, tôm tươi

Khế chua, chanh, ớt , tỏi.

Vừng, lạc rang vàng

Gia vị: giấm, đường, nước mắm,…

Cách làm

Rau lang lựa những ngọn mập, non, xanh, ngắt cọng khoảng 5-6cm, rửa qua, ngâm với nước vo gạo, rửa sạch lại lần nữa.

Luộc ngọn rau lang đến khi vừa chín tới, thả ngay vào nước lạnh, vớt ra để ráo nước.

Tôm tươi cho vào chảo, đun nhỏ lửa cho đến khi cạn nước.

Thịt ba chỉ đem luộc chín, thái lát mỏng ướp cùng giấm.

Tỏi, ớt băm nhuyễn, khế thái mỏng.

Hòa nửa bát con nước đun sôi để nguội cùng đường, giấm, nước mắm cùng nước cốt chanh, tỏi và ớt đã băm nhuyễn.

Nếm thử cho vừa ăn rồi đổ nước mắm đã pha vào cùng rau lang, tôm, thịt , khế, vừng, lạc đã phi vàng.

Trộn đều tay cho ngấm gia vị.

2. Rau khoai lang xào thịt bò

Nguyên liệu

2 mớ rau lang100-200g thịt bò

1 nhánh tỏi

1 thìa hạt nêm

1 thìa gia vị

Dầu ăn

Cách làm

Tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ.

Thịt bò thái miếng nhỏ vừa ăn ướp thịt với chút tỏi băm, hạt nêm, hạt tiêu cùng dầu ăn trong khoảng 20 phút để thấm đều gia vị hơn.

Rau lang rửa sạch, có thể ngâm với chút nước muối pha loãng.

Cho chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Sau đó là cho thịt bò vào xào đến khi thịt bò chín tái. Lưu ý xào với lửa lớn để thịt không bị mất nước và không bị dai rồi cho ra đĩa riêng.

Tiếp tục phi thơm tỏi trong chảo, cho rau khoai lang vào xào với lửa to để xanh hơn.

Cho tiếp thịt bò vào xào cùng, nêm gia vị cho vừa miệng, để khoảng 2 phút rồi cho món ăn ra đĩa.

Cuối cùng nếu thích bạn có thể rắc chút hạt tiêu lên trên và thưởng thức ngay nhé.

Lưu ý khi dùng rau khoai lang

Nên ăn rau lang cùng với 1 món thịt để cân bằng dinh dưỡng

Không ăn rau lang thường xuyên bởi loại rau này chứa nhiều canxi dễ gây sỏi thận.

Không ăn rau lang lúc đói vì có thể làm giảm đường huyết.

Trong rau lang chứa nhiều canxi không nên ăn quá nhiều và quá thường xuyên.

Rau khoai lang không những ngon, lành mà còn rất bổ dưỡng, chứa nhiều công dụng tốt với sức khỏe.

Tuy nhiên do trong rau lang chứa nhiều canxi không nên ăn quá nhiều và quá thường xuyên bởi có thể là nguyên nhân gây sỏi thận. Ngoài ra, lúc đói bạn cũng không nên ăn loại rau này vì nó sẽ làm đường huyết hạ xuống mức thấp hơn, nguy hiểm tới sức khỏe.