Cải xoăn là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng, nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe như bảo vệ tim mạch, phòng ngừa ung thư, giúp xương chắc khoẻ.

Cải xoăn được ví như “vua" của các loại rau bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong cải xoắn có chứa nhiều nhóm vitamin (như A, B, K, C), các khoáng chất vi lượng gồm canxi, đồng, mangan, kali,... Đặc biệt, trong rau có chứa rất ít chất béo (chất béo có mặt chủ yếu là alpha linolenic-acid - 1 loại axit béo omega-3) cùng hàm lượng calo rất thấp.

Cải xoăn là cây thân thảo, thân cây có thể cao từ 1 đến 1,5 mét, có đặc điểm xoăn ở phần rìa, ăn vị hơi đắng, lá cải có màu xanh hoặc tím. Chúng thuộc họ hàng của rau cải bắp, súp lơ, bông cải xanh, nguồn gốc từ phía đông Địa Trung Hải.

Đây là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao và chúng thường phát triển ở những nơi có điều kiện khí hậu ôn hòa nên tại Việt Nam chúng được trồng phổ biến tại Đà Lạt và các vùng cao nguyên khác. Chính vì không phù hợp với khí hậu nên loại cải này ít được các gia đình Việt Nam sử dụng và không được bày bán đại trà ở chợ.

Có 4 loại cải xoăn là Curly Kale, Lacinato Kale, Redbor Kale và cải xoăn Nga. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm nhận dạng và mang giá trị dinh dưỡng khác nhau. Trong 4 loại cải xoăn, cải xoăn Nga được cho là có nhiều hàm lượng dinh dưỡng và là loại khó tìm nhất trong 4 loại cải Kale.

Cải xoăn có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với các loại rau cùng họ, Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g cải kale chứa: Năng lượng: 43 kcal; chất xơ: 4,1g; protein: 2,92g; chất béo: 1,49g; vitamin A: 241 mg; vitamin C: 93,4 g; canxi: 254 mg; Kali: 348 mg….

Giúp giảm cân: Cải xoăn chứa rất ít calorie nhưng lại chứa nhiều nước. Bên cạnh đó, cải xoăn còn chứa protein và chất xơ khiến bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Quan trọng hơn, rau cải xoăn rất giàu dinh dưỡng, có thể giúp bạn ăn kiêng mà không lo thiếu chất. Chính bởi lẽ đó, loại rau này luôn có mặt trong thực đơn giảm cân an toàn.

Giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Cải xoăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Chúng có hàm lượng sắt cao, vitamin C, vitamin K và kali, lutein. Loại rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hoá, đây những chất hỗ trợ hiệu quả trong việc thúc đẩy sức khỏe tim mạch, chống xơ vữa động mạch giai đoạn đầu, hạ đường huyết hiệu quả, chống trầm cảm.

Chống ung thư: Cải xoăn là thực phẩm làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư nhờ chứa nhiều chất có khả năng chống ung thư. Loại rau này có chứa sulforaphane, đã được chứng minh với khả năng hỗ trợ chống lại sự hình thành ung thư ở cấp độ phân tử. Đồng thời, chất này còn chứa indole-3-carbinol, là một chất khác cũng giúp ngăn ngừa ung thư.

Cải thiện quá trình đông máu, chống xuất huyết máu não: Cải xoăn chứa lượng vitamin K1 gấp 7 lần lượng khuyến nghị dùng hằng ngày. Loại vitamin này có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu thông qua việc kích hoạt một số protein và tạo cho chúng khả năng liên kết canxi. Ngoài ra vitamin K1 có khả năng tác động tới prothrombin và tăng tốc độ đông máu, vitamin K1 sẽ tham gia ngăn chặn tình trạng rò rỉ chảy máu ở màng não, hạn chế tối đa nguy cơ xuất huyết máu não. Bổ sung vitaminK1 là một phương pháp giúp chủ động phòng tránh hiện tượng xuất huyết não nguy hiểm.

Chống oxy hóa, chống lão hóa: Cũng giống như các loại rau xanh khác, cải xoăn chứa rất nhiều các hợp chất chống oxi hóa. Các chất chống oxi hóa trong cải xoăn, đặc biệt là quercetin và kaempferol có tác dụng trung hòa các gốc tự do, chống lại sự lão hóa của tế bào, giúp làm chậm quá trình lão hõa của cơ thể. Ngoài ra, các hợp chất này còn có tác dụng bảo vệ tim mạnh mẽ, giảm huyết áp, chống viêm, chống virus, chống trầm cảm,…

Tốt cho mắt: Trong cải xoăn có chứa nhiều hai hợp chất lutein và zeaxanthin. Các chất này đã được chứng minh là có công dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc các chứng bệnh về mắt, đặc biệt là hoá hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, trong rau cải xoăn còn chứa nhiều vitamin A, có tác dụng tăng cương thị lực, giúp mắt có khả năng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nguồn canxi dồi dào: Cải xoăn là một trong những loài rau chứa nhiều canxi nhất.Theo USDA, trong 100g cải xoăn chứa đến 254mg canxi. Canxi được biết đến là một loại khoáng chất đóng vai quan trọng cho sự chắc khỏe của hệ xương. Bên cạnh đó, rau cải xoăn cũng chứa rất nhiều kali có thể giúp giữ mật độ xương và phòng chống các chứng bệnh loãng xương.

Ảnh: Green Farm

Đẹp da và tóc: Cải xoăn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Ngoài tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, vitamin C có trong loại rau xanh này còn có thể giúp tăng cường sức khỏe của da và tóc. Nếu cơ thể bị thiếu vitamin C các sợi collagen sẽ bị yếu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của da và tóc. Ngoài ra, lượng axit béo omega-3 có trong rau cải xoăn cũng giúp nuôi dưỡng mái tóc và tạo cho các sợi tóc một kết cấu lành mạnh.

Tốt cho não bộ: Omega-3 trong loại rau xanh này có khả năng giảm bớt lượng đường trong máu, một trong những yếu tố gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thần kinh. Không những vậy, hàm lượng vitamin K dồi dào cũng cần thiết cho việc sản xuất spongolipids, hoạt chất chịu trách nhiệm về cấu trúc của tế bào não.

3. Kinh nghiệm trồng cải xoăn trong thùng xốp như chuyên gia

Cải xoăn là một trong những loại rau chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên ngày càng được các bà nội trợ tin dùng. Tuy nhiên, thị trường cải xoăn còn rất hạn chế, được phân phối và bán rất ít. Chính vì vậy, thay vì phải tốn thời gian, công sức và tiền bạc, tại sao bạn không áp dụng cách trồng cải xoăn tại nhà?

Bạn có thể trồng cải xoăn trong chậu nhựa tròn, chậu nhựa vuông, thùng xốp trên sân thượng. Các chậu cây phải có lỗ thoát nước tốt.

Chọn nơi có ánh nắng mặt trời đầy đủ nếu bạn trồng vào mùa thu (mùa khi hậu mát mẻ), hoặc khu vực có 1 phần bóng râm nếu là mùa xuân (mùa nắng nóng). Ảnh: Green Fram.

Cải xoăn thích hợp với đất trồng tơi xốp và có độ pH từ 5,5 – 6,8, có lượng vừa phải chất hữu cơ. Đất cát hoặc đất sét sẽ làm giảm hương vị và năng suất của cải xoăn. Bón lót vôi trước khi trồng để tiêu diệt các mầm bệnh.



Hoặc bạn có thể mua đất sạch ở cửa hàng vật tư về trộn với phân trùn quế, phân hữu cơ vi sinh,… để làm giá thể trồng cải xoăn. Hoặc bạn có thể trộn đất và phân bón, sử dụng phân hữu cơ hoặc phân vegan compost (phân chỉ từ rau củ). Cải xoăn đặc biệt thích hợp với đất có bón phân cá, bã trà.

Cải xoăn rất dễ chăm sóc vì đây là một trong những loại rau khỏe nhất, kháng bệnh tốt nhất trong tất cả các loại rau. Sau khi trồng bạn nên loại bỏ những lá vàng quanh gốc cây, thu dọn và kiểm soát cỏ dại, chú ý tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh…

Về tưới nước: Bạn thường xuyên tưới nước xung quanh gốc cây (không tưới lên lá cây) để cây luôn ẩm, nhưng không tưới quá nhiều gây úng. Một cách tốt nhất để giữ ẩm cho cây cải xoăn kale đó là phủ một lớp trấu hoặc rơm rạ băm nhỏ để giảm bớt cỏ dại, cũng như giữ ẩm và giữ cho đất mát cho cải xoăn phát triển.

Về bón phân: Bón phân cứ mỗi 6 tuần – 8 tuần bạn nên bón phân cho cải xoăn Kale một lần. Phân bón sẽ giúp cải xoăn phát triển tốt hơn. Cải xoăn rất hợp với phân gà hoai mục, đây là nguồn nito tuyệt vời để cây phát triển tốt. Nếu không có phân gà có thể thay thế bắc các loại phân hoai mục khác. Bạn có thể tận dụng vỏ rau củ đem ủ để làm phân bón cho cây cũng rất tốt.

Về phòng trừ sâu bệnh: Để tránh sâu bệnh, có thể phủ một lớp lá cỏ khô xung quanh gốc cây. Mặc dù cải xoăn rất ít khi gặp phải sâu bệnh. Tuy nhiên vẫn có một số loại bệnh thông thường của họ nhà cải.

Thu hoạch lá dưới cùng của cải xoăn trước. Ảnh: Green Farm.

Sau 70 – 95 ngày gieo trồng, cây cao ít nhất hơn 20cm, lá có kích thước bằng bàn tay là bạn có thể thu hoạch lá. Bạn có thể hái mỗi cây nhiều lá tuy nhiên bạn cần phải đảm bảo còn ít nhất 8 lá hoặc nhiều hơn trên cây để có lá có thể cung cấp năng lượng cho cây phát triển. Khi thu hoạch lá cải xoăn kale nên dùng tay kéo lá thật mạnh theo chiều kéo xuống dưới.

Những chiếc lá nhỏ, mềm có thể làm salad mà không cần nấu chín. Những chiếc lá lớn hơn và cứng hơn khi sử dụng để nấu cần phải loại bỏ gân chứng trước khi dùng.

Khi cây phát triển chậm lại hoặc bạn muốn thu hoạch toàn bộ cây hãy cắt thân chính gần sát đất còn rễ cây có thể tự phân hủy trong đất. Khi thu hoạch cải xoăn mà ăn không kịp, bạn có thể bỏ vào túi nhựa và bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 tuần.

Như vậy, cách trồng và chăm sóc cải xoăn trong thùng xốp cũng rất đơn giản phải không nào? Bạn hoàn toàn có thể trồng trên sân thượng nhà mình vài chậu cải xoăn Kale để đổi món cho gia đình mình, chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng như: xào, nấu, nướng hay salad…Chúc các bạn thành công!