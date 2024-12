Loạt chương trình, sự kiện dịp Tết Ất Tỵ 2025 tại TP.HCM

Trao đổi với báo chí ngày 25/12, ông Bùi Xuân Đức - Trưởng phòng Tổ chức lễ và sự kiện thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết Sở đã tham mưu UBND TP xây dựng loạt hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các chương trình, sự kiện trọng điểm dự kiến có thể kể đến như sau:

1. Triển lãm Mừng Đảng - Mừng Xuân từ ngày 25/1 đến 9/2/2025 (từ ngày 26 tháng Chạp) tại Công viên Lam Sơn (đối diện Nhà hát Thành phố), Đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao; đối diện Công viên Chi Lăng) và đường Pasteur - Lý Tự Trọng.

2. Họp mặt kiều bào mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.

3. Họp mặt Mừng Đảng - Mừng Xuân Xuân Ất Tỵ 2025.

4. Chợ hoa Trên bến, dưới thuyền tại quận 8 tổ chức từ ngày 14 - 28/1/2025 (từ ngày 15 - 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

Chợ hoa Trên bến, dưới thuyền tại quận 8 tổ chức từ ngày 14 - 28/1/2025 (từ ngày 15 - 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Ảnh: H.Phúc

5. Gặp Lãnh sự Đoàn các nước đầu năm 2025 tại Trụ sở UBND TP.

6. Lễ viếng Nghĩa trang Thành phố tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đồi không tên), Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh, quận Thủ Đức), Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách Thành phố, Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành, Ngã Ba Giồng.

7. Ngày hội Bánh Tét, Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, thành phố Thủ Đức

8. Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

9. Hội Hoa Xuân và chợ hoa Tết tổ chức từ ngày 26/1 đến ngày 2/2/2025 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến Mùng 5 Tết Ất Tỵ), tại Công viên Tao Đàn. Các chợ hoa Tết tổ chức từ 23 tháng Chạp đến trưa 29 Tết.

10. Lễ hội Đường Sách Tết Ất Tỵ bắt đầu từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết trên tuyến đường Lê Lợi, quận 1.

11. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1 từ tối 28 Tết đến mùng 5 Tết.

TP.HCM luôn rực rỡ màu sắc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hồng Phúc

12. Các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân do ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức, gồm bắn pháo hoa và các hoạt động đón giao thừa, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các quận huyện, TP.Thủ Đức trong suốt dịp Tết.

13. Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM năm 2025.

14. Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông (An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân) tại nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, quận 12.

15. Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2025).

16. Tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn 2025 và Ngày thơ Việt Nam trong 3 ngày, từ 13 - 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ tại khu vực trung tâm của quận 5, quận 6, quận 11 và các Hội quán trên địa bàn quận 5.

17. Các hoạt động khác do các sở ban ngành tổ chức như trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, hỗ trợ vé vào cửa tại các điểm vui chơi cho công nhân lao động tham gia hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ Tết…