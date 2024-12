Các “ông lớn” chuẩn bị hàng Tết năm nay ra sao?

Vissan chuẩn bị tổng ngân sách hơn 540 tỷ đồng cho mùa Tết 2024, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến cung cấp gần 930 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% so với Tết năm ngoái và 3.700 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Vissan cũng dự trữ thêm từ 10-20% sản lượng giúp sẵn sàng ứng phó với các trường hợp thiếu hụt nguồn cung.

Đại diện Vissan cho biết đã khởi động việc dự trữ nguyên liệu từ giữa năm, với mục tiêu đảm bảo nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết.

Vissan chuẩn bị tổng ngân sách hơn 540 tỷ đồng cho mùa Tết 2024. Ảnh: Vissan

Theo đại diện Saigon Co.op, tổng sản lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu thuộc chương trình bình ổn dành cho mùa Tết năm nay hơn 12.000 tấn, tăng từ 30-50% theo từng nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường.

Nhà bán lẻ này dành phần lớn trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản..., còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết dự kiến doanh số Tết Ất Tỵ 2025 tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Trong năm 2024, chúng tôi đã khai trương nhiều điểm bán mới với nhiều phân khúc khác nhau từ Co.opmart, Co.opXtra đến Co.op Food, Co.op Smile, Finelife… Với 800 điểm bán đang hiện hữu trên toàn quốc và ngày càng được mở rộng trên mọi phân khúc bán lẻ, chúng tôi sẽ đảm bảo giữ giá hàng Tết ổn định trên tất cả các ngành hàng”, ông Thắng nói.

Các nhà bán lẻ đều đã tung hàng Tết. Ảnh: M.Trang

MM Mega Market dự kiến nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái, và tăng khoảng 20-25% so với ngày thường.

Dự đoán tình hình trên, MM tăng lượng dự trữ lên 40% các mặt hàng phục vụ đặc biệt cho Tết. Thịt heo và thịt gà sẽ được MM ổn định nguồn hàng và giá trong dịp này do có nền tảng chuỗi cung ứng khép kín từ thu mua tại nguồn đến khâu kiểm soát chất lượng và vận chuyển.

“Chúng tôi đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho 21 trung tâm MM trên toàn quốc, ưu tiên tới các mặt hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, và đặc biệt là nhóm hàng Tết cổ truyền như hoa đào, mai, bao lì xì… thỏa mãn nhu cầu trang trí Tết, cũng như việc chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết của người dân”, vị này nói.

Đại diện Bách Hóa Xanh dự báo sản lượng hàng hóa Tết tăng trưởng nhẹ ở hầu hết ngành hàng, riêng ngành bia, nước ngọt, bánh kẹo sẽ có tăng trưởng mạnh hơn khoảng 30-50% so với tháng trước Tết. Mặt hàng tươi sống có xu hướng trũng xuống ở giai đoạn trước Tết và tăng mạnh ở giai đoạn cận Tết.

Theo vị này, giá cả thị trường cũng có biến động lớn vào giai đoạn cao điểm Tết. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữ giá hợp lý, bình ổn giá để phục vụ bà con mùa Tết ấm no, cũng như sẽ tập trung đem đến các sản phẩm riêng chỉ dành cho mùa Tết”, vị này nói.

Đại diện Vissan cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cam kết giữ ổn định giá bán trong suốt dịp Tết, đồng thời triển khai đa dạng chương trình khuyến mãi hàng tuần, với mức ưu đãi từ 10-20% cho một số sản phẩm thiết yếu.