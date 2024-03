Cửa kính, ô tô, mái nhà dân gần sân bay Tân Sơn bỗng bị viên bi sắt văng trúng, có người bị bắn vào chân

Ngày 6/3, lãnh đạo UBND phường 2, quận Tân Bình - TP.HCM, cho biết đã nắm được thông tin nhiều người dân phản ánh về vụ việc cửa kính, ô tô, mái hiên… bị loạt bi sắt văng trúng, hư hỏng.



Nhiều cửa kính, ô tô, mái hiên nhà dân gần sân bay Tân Sơn bị bi sắt văng trúng

"Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, địa phương cử lực lượng xuống khu phố trích xuất camera, xác minh, nhưng chưa xác định phương hướng bi sắt bắn ra từ đâu", lãnh đạo UBND phường chia sẻ với báo chí.

Cửa kính tại nhà bà T. bị viên bi sắt văng trúng. Ảnh: A.X.

Chiếc ô tô đậu để uống cà phê hôm qua 5/3, bị các đối tượng lạ mặt bắn bi sắt, gây vỡ kính ở đối diện 50 Lam Sơn, phường 2 , quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: NDCC

Theo lãnh đạo phường, hiện địa phương đã chỉ đạo công an phường phân công người trực chốt tại khu vực này để làm rõ.

Trong khi đó, bà Trương Thị Hồng, Tổ trưởng khu phố, cho biết khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng bởi bi sắt văng trúng.

Những viên bi này được bắn ra tốc độ nhanh nên không xác định được hướng, hiện khu dân cư đã mời công an xuống xử lý, ghi nhận để điều tra.

Viên bi sắt rơi trúng, gây hư hỏng nhiều tài sản tại nhà anh S. Ảnh: A.X.

Viên bi sắt to bằng đầu đũa. Ảnh: A.X.

Người dân cho hay sáng 5/3, một ô tô đậu trên đường Lam Sơn, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1km, bị nhiều viên bi sắt văng trúng.

Viên bi sắt to bằng đầu đũa, xuyên qua kính làm vỡ kính ô tô, nhiều viên bi lọt cả vào bên trong ô tô, rơi ở các hàng ghế.

Tiệm tạp hóa của bà T. bị bi sắt bắn nứt kiếng tạo thành hình tròn. Ảnh: Chinh Hoàng

Bà T. (nhà trước hiện trường), cho biết tình trạng bi sắt làm hư hỏng tài sản xảy ra tại nhiều nhà dân gây hoang mang. Trước đó, bi sắt làm thủng bạt mái che nắng, kính cửa, bà phải dùng băng keo dán xung quanh, ngăn kính nứt.

Số bi sắt do bà T. cùng với người dân sống ở hẻm 48 đường Lam Sơn nhặt được. Ảnh: NDCC

Bà cho biết những ngày qua, người dân tại khu vực đã gom được khoảng 100 viên bi sắt. "Những viên bi này bay tới bất thường, có khi buổi sáng, buổi trưa hoặc trưa kéo dài đến chiều tối. Mỗi khi nghe tiếng bi sắt rào rào là tôi phải vào nhà vì sợ trúng", bà T. nói.

Cách nhà bà T. vài mét, nhà anh S. (ngụ quận Tân Bình) cũng chịu cảnh tương tự. Anh S. cho biết, nhiều viên bi sắt rơi trúng làm vỡ ống máy nước nóng, cửa kính các tầng.



Hẻm 48 đường Lam Sơn có ơn 20 nhà bị bi sắt bắn trúng. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhà bà Vy (35 tuổi, ngụ hẻm 48 Lam Sơn) cũng bị bi sắt bắn mẻ cửa kính.

Ông Đỗ Văn Sự, bảo vệ tại quán cà phê đối diện số 50 Lam Sơn, cho hay sự việc các đối tượng là mặt bắn bi sắt đã diễn ra khoảng 2 tháng nay. Theo ông Sự, một người bạn của ông làm ngề đánh giày cũng bị bắn trúng gần mắt cá chân gây sưng tấy.

Ông Sự bày tỏ: "Chúng bắn bi sắt có hôm cả ngày, người dân không biết ai gây ra vụ việc. Khách nước ngoài sống tại đây nhiều, họ đi ngoài đường cũng rất nguy hiểm…".

Đại diện UBND phường 2 cho biết đơn vị này đã chỉ đạo công an cùng cấp xác minh, điều tra vụ một số nhà dân trên đường Lam Sơn bị trúng bi sắt hư hỏng tài sản, ô tô. Công an chưa xác định được những viên bi sắt này hướng từ đâu bay tới. Vụ việc đang được công an địa phương điều tra.

