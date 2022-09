Loạt ngôn tình của sao nam dành cho cô dâu khiến khán giả tan chảy

Bình An



Bình An - Phương Nga. Ảnh: FBNV

Mới đây Bình An đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình bộ ảnh cưới với vợ tương lai là Hoa hậu Phương Nga. Bình An đã ở bên người mình yêu được khoảng 4 năm và nam diễn viên Gara hạnh phúc quyết định "rước nàng về dinh" vào tháng 10 năm nay. Nổi tiếng là chàng trai lãng mạn, cưng chiều người yêu, Bình An không khỏi khiến người hâm mộ "tan chảy" với câu nói đậm chất lãng mạn dành cho Phương Nga: "Anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh!".

Thời điểm Bình An gặp nhiều sóng gió nhất trong sự nghiệp, đó là khi anh liên tục bị chê trách với những vai diễn mà người ta cho rằng một màu, nam diễn viên không khỏi bị lâm vào khủng hoảng. Tuy nhiên, vẫn còn đó một Phương Nga bên cạnh hết mực động viên và bảo vệ anh trước lời qua tiếng lại. Đó là một trong những lý do để Bình An coi trọng người vợ tương lai và khẳng định rằng, ngày cưới sẽ là cột mốc đáng nhớ của đời mình.

Cris Phan

Cris Phan - Mai Quỳnh Anh. Ảnh: K14

Cris Phan là nam streamer kiêm diễn viên hài được rất nhiều bạn trẻ yêu mến với tính cách hài hước có 1 không 2. Không chỉ lọt top 100 Youtuber có sức ảnh hưởng nhất Châu Á – Thái Bình Dương với lượt theo dõi trên Youtube lên tới 10 triệu người, anh chàng còn sở hữu gia thế cực "khủng".

Cris Phan gặp bà xã hiện giờ Mai Quỳnh Anh trong một lần đi quay phim chung, vẻ ngoài đáng yêu, dễ mến của nàng hotgirl đã khiến chàng hot Youtuber "liêu xiêu". Sau 2 năm yêu đương mặn nồng, chàng và nàng đã làm đám cưới vào 3 năm trước. Nhắc đến ngày trọng đại của Cris Phan, người hâm mộ anh chắc chắn không thể quên được câu nói với vợ khi vẫn còn rơm rớm nước mắt: "Dân số của Việt Nam mình là 95 triệu người, mà tìm được một người giống như em phải nói là kỳ tích. Và nếu có kiếp sau, chắc anh phải "hối lộ" ông trời cho anh tìm thấy em thêm một lần nữa!".

Ông Cao Thắng

Cuộc tình 10 năm qua Đông Nhi và Ông Cao Thắng nến nay vẫn khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Trong showbiz với biết bao cám dỗ, bao chuyện tình hợp rồi lại tan một cách chóng vánh, nhưng đôi trai tài gái sắc vẫn nắm tay nhau vượt qua bao giông bão cuộc đời.

Ông Cao Thắng - Đông Nhi. Ảnh: yeah1

Trong lễ cưới đậm chất ngôn tình diễn ra cách đây 3 năm, khoảnh khắc lãng mạn và hạnh phúc nhất của cả hai chính là hành động Ông Cao Thắng trao nhẫn cưới cho Đông Nhi và khẳng định lời hứa hẹn sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời, bằng những câu nói ngôn tình như một câu chuyện cổ tích: "Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em và con của chúng ta. Anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh yêu em".

Gần đây, khi Đông Nhi vướng vào lùm xùm với fandom, nữ ca sĩ bị chỉ trích là không tôn trọng fan lâu năm của mình, Ông Cao Thắng vẫn bình tĩnh ở bên vợ, cùng với cô chân thành xin lỗi fan và cho biết với tư cách là người đứng đầu công ty, anh sẽ cố gắng khắc phục sai sót. Hành động này đã nhận về nhiều lời tán dương.

Lý Bình

Lý Bình - Phương Trinh Jolie. Ảnh: SK&ĐS

Lý Bình cùng Jolie Phương Trinh cũng là cặp đôi tốn không ít giấy mực của báo chí suốt thời gian qua. Sau quãng thời gian hẹn hò, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chính thức về chung một nhà hồi tháng 4 năm nay bằng đám cưới được tổ chức hoành tráng như cổ tích

Vợ mới cưới từng có 1 đời chồng và có con, nhưng Lý Bình vẫn không mảy may quan tâm quá nhiều tới những lời ra tiếng vào. Với nam diễn viên của Bánh mì ông Màu, Jolie Phương Trinh là người phụ nữ mà anh nguyện quan tâm và chăm lo cả đời. Trước khi cả hai làm đám cưới, Lý Bình từng khiến công chúng "tan chảy" với những câu nói "ngôn tình" dành cho người thương, như là: "Em à, anh hứa rằng, dù có như thế nào anh vẫn ở bên cạnh em. Một khi em quay lưng lại sẽ luôn thấy anh ở đó", hay: "Chỉ cần nhìn thấy vợ cười tươi mỗi ngày, chồng nguyện dành những điều tuyệt vời nhất cho vợ yêu".