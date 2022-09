Hòa Hiệp: "Tôi ủng hộ việc xử lý sản phẩm câu view phản cảm"

Diễn viên Hòa Hiệp đã quen mặt khán giả trên sân khấu và phim truyền hình Việt. Ảnh: NVCC

Là một nghệ sĩ dạn dày kinh nghiệm, tại sao Hòa Hiệp không ra mắt webdrama riêng theo xu hướng các nghệ sĩ hiện nay?



- Tôi có kinh nghiệm diễn xuất, có cách lựa chọn kịch bản nên điều đó càng làm cho tôi thêm khắt khe trong việc sản xuất webdrama. Tôi muốn một sản phẩm đưa ra phải cân bằng tính nghệ thuật và giải trí đáp ứng nhu cầu của khán giả. Thị hiếu khán giả bây giờ đa dạng: có người thích tôi đóng vai dạng hiền, sinh viên, có người muốn xem tôi đóng phim truyền hình cổ trang. Thế nên, tôi vẫn đang tham gia các phim được mời chứ chưa hoàn tất kịch bản phim của riêng mình.

Tình hình sản xuất phim còn nhiều khó khăn, Hòa Hiệp đắn đo điều gì khi nhận kịch bản? Anh có cân nhắc về nội dung phim, tính cách vai diễn hay vấn đề thù lao?

- Tôi vừa nhận được lời mời đóng phim sitcom với thù lao rất bất ngờ… quá thấp so với thù lao tôi từng nhận. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định, đúng là những điều kể trên đều là lý do để tôi tham gia hoặc không. Sau cùng tôi đã nhận lời tham gia phim vì tôi ủng hộ những người trẻ làm phim Việt.

Các em rất máu lửa, hăng say và rất tôn trọng, mong muốn lắng nghe ý kiến của đàn anh đàn chị cô chú đi trước. Còn tình hình khó khăn là sự khó khăn chung, ai cũng cần phải tập trung làm việc, vận hành cuộc sống sau những tháng ngày gồng gánh chống dịch cần phải nhớ để mà phấn đấu.

Hòa Hiệp được khán giả yêu mến trong nhiều dạng vai. Ảnh: NVCC

Hòa Hiệp có tự phá giá thù lao đóng phim của mình?

- Có! Tôi từng đắn đo điều này vì thù lao cũng phần nào thể hiện vị trí, thương hiệu của người nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi làm nghệ thuật có những lúc nên đặt cái tâm làm nghề lên trên hết, đó là cách làm việc của tôi.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này, Hòa Hiệp phải là người mạnh kinh tế, tự chủ cuộc sống cá nhân?

- Tôi không mạnh tay về kinh tế đâu, ngoài thời gian đi quay, mỗi ngày tôi vẫn là một người bán hàng online để đảm bảo cuộc sống thôi. Nhưng đúng như bạn nói khi đủ kinh tế, tự chủ cuộc sống, tôi cũng tự chủ được việc chọn vai phù hợp, tự quyết định nên tham gia phim này hay từ chối kịch bản kia nếu thấy không được tôn trọng hoặc không hợp vai.

Thời gian qua, phim sitcom, webdrama phát hành trên các nền tảng số thường khó kiểm soát về nội dung, nhiều cá nhân đã "câu view" bất chấp nội dung phản cảm, Hòa Hiệp có ý kiến gì về điều này?

- Tôi ủng hộ việc tháo gỡ, xóa bỏ thậm chí là xử lý hành chính sản phẩm "câu view" phản cảm để chấn chỉnh lại việc sáng tạo nghệ thuật đúng nghĩa. Đồng thời, trả lại việc làm nghề tâm huyết của những nghệ sĩ chân chính. Ngoài ra, việc này còn góp phần tôn vinh những sản phẩm văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, lao động sáng tạo của nghệ sĩ chân chính; đồng thời định hướng giới trẻ làm đúng, từ đó nền văn hóa chuẩn mực hơn.

Các bằng khen Hòa Hiệp đã nhận được. Ảnh: NVCC

Được biết, với những cống hiến trong đợt dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM, anh đã được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM và bằng khen của UBND Thành phố Thủ Dầu Một. Điều này có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Đây là dấu mốc đáng nhớ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi bất ngờ khi nhận được bằng khen này. Tôi làm tình nguyện viên chống dịch vì muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình, chia sẻ khó khăn với mọi người.

Còn nhớ trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội, khó khăn thiếu thốn đủ thứ nhưng tôi cùng diễn viên Bá Thắng cũng cố gắng đến từng nơi, từng nhà của các cô, chú, anh em nghệ sĩ, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến gửi quà cùng phong bì hỗ trợ mọi người. Tuy cực nhọc và nói thật chúng tôi cũng sợ nhiễm bệnh vì gia đình còn ba mẹ lớn tuổi nhưng chúng tôi lại thấy rất vui.

Cuộc sống thật vô thường, tôi may mắn vượt qua đại dịch và còn sống sót thì nên yêu thương, chia sẻ và trao nhau những nụ cười. Không chỉ là đóng góp chia sẻ, tôi còn hành động lan tỏa yêu thương bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, có khi là câu khích lệ động viên ai đó hoặc phụ mọi người khi thấy họ xách đồ nặng nhọc. Bắt đầu từ việc nhỏ, tôi mới hình thành các ý tưởng lớn hơn. Tôi vẫn đang trích một khoản từ việc kinh doanh, từ hợp đồng nhận được cho việc từ thiện. Làm những điều tốt dù nhỏ bé cũng khiến tôi thấy lòng mình hạnh phúc.

Hòa Hiệp trong một vai diễn. Ảnh: NVCC

Làm thế nào để Hòa Hiệp giữ được năng lượng tràn đầy khi bản thân luôn bận rộn?

- Thú thật, có những lúc tôi cũng muốn "sập nguồn" vì nhiều thứ lo lắng. May mắn tôi biết quan sát: tôi còn ba mẹ, còn các em, còn nhân viên, còn khán giả yêu thương. Tôi may mắn sống trong tình yêu thương và được ban cho sức khỏe, kiến thức kinh doanh, khả năng diễn xuất nên tôi trân trọng và phấn đấu hết mình. Lúc nào tôi cũng tự thúc mình phải làm việc và may mắn là những người thân quanh tôi luôn nhắc tôi làm gì cũng giữ gìn sức khỏe. Cố gắng hết sức cho công việc, đến dịp lễ, Tết, sinh nhật… tôi cùng người thân lại tự thưởng cho mình những ngày nghỉ để cùng nhau nấu ăn, đi du lịch ngắn để nạp lại năng lượng và tinh thần.

Kế hoạch hiện tại của Hòa Hiệp là gì?

- Tôi đã hoàn tất phim truyền hình Nghiệp sinh tử phát sóng THVL và phim Lỗi đạo can trường sẽ phát sóng trên SCTV. Tôi cũng vừa thực hiện xong MV ca nhạc hài Ghen chồng cùng NSƯT Ngọc Huyền sẽ trình làng sớm nhất. Trong vai trò MC dẫn chương trình, tôi đang là MC cho 2 chương trình Cầu vồng đa sắc và Chìa khóa vàng của HTV.

Hòa Hiệp cùng tham gia trao nhà từ thiện tại Kiên Giang. Ảnh: NVCC

Tôi cũng hoàn tất chương trình thiện nguyện Nghệ sỹ du ký của đài MCV, quay chương trình thiện nguyện cho HTV. Tôi cùng với Bá Thắng và Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM tổ chức các chuyến thiện nguyện trao quà, trao nhà tình thương cho bà con nghèo, tổ chức Trung thu an vui cho trẻ em nghèo ở các đảo xa của tỉnh Kiên Giang, thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ lão thành neo đơn sống trong Viện dưỡng lão Nghệ sĩ.

Mới đây, tôi tiếp tục trao nhà, trao một cây cầu, phục vụ văn nghệ cho bà con ở Đồng Tháp. Tất cả là kinh phí của cá nhân tôi, của mạnh thường quân trong Hội phụ nữ từ thiện TP. HCM chung tay thực hiện nhằm mang đến một cuộc sống tươi sáng đầy niềm tin hơn cho bà con nghèo. Hành trình thiện nguyện với tôi sẽ còn mãi đúng với câu: "Lá lành đùm lá rách" để cuộc sống thêm nhiều nụ cười của nhận và cho đi.

Cảm ơn Hòa Hiệp đã chia sẻ thông tin!