Loạt sao tuổi Dần đang "làm mưa, làm gió" trên màn ảnh là ai?

Robert Pattinson

Robert Pattinson thành công trong con đường nghệ thuật. (Ảnh: Variety).

Nam diễn viên đầu tiên được kể tới là chàng "ma cà rồng" đã "đánh cắp" trái tim của biết bao thiếu nữ thế hệ 9x. Robert Pattinson sinh ngày 13/5/1986 tại London, Anh. Mẹ của anh làm tại một công ty người mẫu còn bố bán ô tô cũ. Robert theo học tại một ngôi trường dành cho nam sinh. Sau đó, anh theo học một trường tư thục khác ở London, Anh.

Năm 13 tuổi, anh bắt đầu tham gia và đội kịch thiếu niên của một nhà hát. Robert ban đầu làm các công việc ở trong hậu trường rồi bắt đầu được tham gia vào các vở kịch nhỏ. Vai diễn đầu tay Robert là Rawdy Crawley trong bộ phim điện ảnh Vanity Fair. Sau đó, anh thường xuất hiện với các vai diễn nhỏ ít được chú ý.

Robert vụt sáng trở thành ngôi sao khi được chọn vào vai chàng ma cà rồng Edward Cullen của Chạng vạng.

Nếu bạn nghĩ Robert chỉ hợp những vai diễn điển trai, lãng tử thì bạn ắt hẳn sẽ bất ngờ nếu xem qua The Lighthouse - bộ phim kinh dị tâm lý với vai chính là một kẻ điên được anh thể hiện rất thành công. Bên cạnh đó, anh sẽ tiếp tục góp mặt trong siêu phẩm The Batman, phim siêu anh hùng mới của DC trong năm nay.

Emilia Clarke

Emilia Clarke tỏa sáng với vai "Mẹ rồng". (Ảnh trong phim).

Cô sinh ngày 23/10/1986 và nếu tính tại thời điểm series "Game of Thrones" kết thúc vào năm 2019, Emilia đã dành hơn 1/4 cuộc đời của mình để gắn bó với 8 phần của loạt phim.

Năng khiếu diễn xuất bộc lộ trong Emilia từ rất sớm, sau khi cô xem nhạc kịch Show Boat vào năm ba tuổi. Khi lớn lên, cô theo học Trung tâm Kịch nghệ London. Dù có đam mê từ bé, Emilia Clarke lại bắt đầu sự nghiệp khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.

Tới năm 2009, ở tuổi 23, cô mới có vai diễn đầu tay, trong phim truyền hình dài tập Doctors (Bác Sĩ) của Anh. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, tên tuổi Emilia Clarke bắt đầu vươn xa khỏi xứ sở sương mù để đi khắp thế giới khi tập đầu tiên của Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) lên sóng.

Sở hữu gương mặt quý phái và nụ cười sáng, dễ gây thiện cảm người đối diện, Emilia Clarke trở thành gương mặt được các đạo diễn phim tình cảm hài săn đón.

Elle Fanning

Ellen Fanning vượt qua cái bóng của người chị. (Ảnh: Daily Mail).

Elle Fanning sinh năm 1998 nhưng có số vai diễn đáng kể so với tuổi đời. Từ ba tuổi, cô đóng I Am Sam của đạo diễn Jessie Nelson, trong vai nhân vật Lucy khi còn trẻ con. Ở giai đoạn sau, vai này do chị cô - Dakota Fanning thể hiện.

Lúc nhỏ, Elle hoàn toàn lép vế trước chị gái của mình, người vốn được biết đến là tài năng nhí triển vọng bậc nhất Hollywood thời bấy giờ. Elle Fanning bước chân vào con đường nghệ thuật với những vai diễn đóng phiên bản thuở nhỏ cho chị gái Dakota.

Lớn hơn một chút, tài năng tiềm ẩn của cô bắt đầu thu hút được sự chú ý từ các đạo diễn Hollywood. Năm 6 tuổi, cô bé xuất hiện trong bộ phim Babel. Tác phẩm nhận được 7 đề cử Oscar vào năm 2007. Đây chính là bước đầu thúc đẩy tên tuổi của Elle Fanning.

Vài năm sau, Elle Fanning may mắn được góp mặt vào bộ phim điện ảnh nổi tiếng The Curious Case of Benjamin Button cùng hai ngôi sao hạng A Hollywood là Cate Blanchett và Brad Pitt. Năm 13 tuổi được xem là cột mốc đánh dấu bước đột phá của cô trong bộ phim Super 8. Thành công của phim giúp khán giả có ấn tượng sâu đậm hơn về cô nàng diễn viên có tên Elle Fanning. Và cũng kể từ đó, Elle ngày càng vượt trội hơn chị gái Dakota cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Richard Madden

Richard Madden được biết đến với vai Robb Stark trong "Game of Thrones". (Ảnh: GGA).

Richard Madden là diễn viên người Scotland, nổi tiếng với vai Robb Stark trong loạt phim truyền hình giả tưởng nổi tiếng thế giới của Mỹ "Game of Thrones". Anh sinh ngày 18/6/1986 tại Elderslie, Renfrewshire, Scotland. Mẹ anh làm trợ lý lớp học, còn bố anh làm việc với đội cứu hỏa.

Nam diễn viên tuổi Dần này đã tiết lộ bản thân từng là một đứa trẻ béo và nhút nhát trong những ngày học trung học. Để vượt qua sự nhút nhát của mình, Madden đã tham dự một chương trình sân khấu dành cho giới trẻ do Trung tâm nghệ thuật Paisley tổ chức.

Năm 2000, anh chính thức tham gia phim điện ảnh đầu tiên, xuất hiện trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Iain Banks Complicity. Năm 2011, anh đóng vai Ashley Greenwick trong một bộ phim truyền hình có tựa đề Sirens và sau đó xuất hiện với vai Elliot trong một bộ phim ngắn có tựa đề Strays. Cùng năm đó, Madden nhận được vai diễn đột phá của mình trong một trong những phim truyền hình nổi tiếng nhất thế giới Games of Thrones.

Alexandra Daddario

Alexandra Daddario vụt sáng trong "True Detective" (Ảnh: HBO).

Alexandra Daddario chào đời ngày 16/3/1986 tại New York trong một gia đình danh giá. Cha cô là công tố viên Richard Daddario và từng đứng đầu đơn vị "Phòng chống khủng bố" của sở cảnh sát New York, trong khi mẹ cô là nữ luật sư Christina Daddario. Vẻ đẹp hơn người của Daddario tới từ dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh mà cô thừa hưởng từ cha mẹ.

Lý do Daddario chọn con đường nghệ thuật là bởi mẹ cô từng làm người mẫu trước khi học trường luật, và còn bởi việc diễn xuất khiến cô cảm thấy "vô cùng hạnh phúc". Năm 16 tuổi, Alexandra Daddario có vai diễn truyền hình đầu tay với series All My Children. Cô bắt đầu gây chú ý khi tham gia bộ phim Percy Jackson & the Lighting Thief được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên.

Đến khi tham gia bốn tập của loạt phim trinh thám True Detective, Alexandra Daddario đã trở nên nổi tiếng.

True Detective là phim truyền hình của đài HBO ra mắt đầu năm 2014 với sự góp mặt của hai ngôi sao Matthew McConaughey và Woody Harrelson trong vai các thám tử đi điều tra một vụ án kéo dài tới 17 năm. Không chỉ thu hút nhiều khán giả, trong đó có cả Tổng thống Mỹ - Obama, True Detective còn được giới chuyên môn đánh giá như một trong những series trinh thám hay nhất lịch sử với diễn xuất, kịch bản, nhân vật và phần thoại đều xuất sắc.

Năm 2015, cô thủ vai cô con gái Blake của tài tử Dwayne Johnson trong bom tấn thảm họa San Andreas. Vẻ đẹp gợi cảm, mạnh mẽ cùng gương mặt thông minh của Daddario khiến cô trở thành lựa chọn phù hợp cho Blake - nhân vật lanh lợi và luôn bình tĩnh tìm cách xoay sở trong cơn động đất thảm họa.