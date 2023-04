Theo Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội, từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các nhà sách tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023; mừng 06 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (1/5/2017-1/5/2023).

Đặc biệt, ngày 21/4 tới đây, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện "Sách - Cho bạn, cho tôi" với sự tham gia hưởng ứng của các đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách trên địa bàn Thành phố.

Phố Sách Hà Nội sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động nhộn nhịp để chào mừng kỷ niệm Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2, mừng 6 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội. Ảnh: TP.HN

Đây cũng là chương trình được UBND quận Hoàn Kiếm phát động nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hoá đọc tại Phố Sách Hà Nội để Phố Sách Hà Nội thực sự trở thành điểm đến văn hóa tại Thủ đô sau 6 năm đi vào hoạt động.

Trong khuôn khổ sự kiện "Sách - Cho bạn, cho tôi", bên cạnh các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, phát biểu của lãnh đạo Thành phố, tham luận của các nhà sách, tại Phố Sách Hà Nội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như các đơn vị, nhà sách sẽ trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng "Con tàu tri thức" của Phố Sách Hà Nội; công bố giải thưởng cuộc thi "Xếp sách nghệ thuật" với chủ đề "Sách - cho bạn, cho tôi"; trao giải cuộc thi "Vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu"; biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học…

Tới phố sách, bạn đọc có rất nhiều lựa chọn như giao lưu, tọa đàm cùng nhiều hoạt động thú vị khác. Ảnh: TP.HN

Trước đó, ngày 15/4 vừa qua, tại Phố Sách Hà Nội, Nhà sách Nhã Nam và Viện Pháp đã phối hợp tổ chức buổi Workshop "Đọc sách và Vẽ minh họa Nhóc Nicolas", với sự tham gia của Thạc sĩ Giáo dục Nguyễn Giang Linh và họa sĩ Trần Thu Ngân.

Chương trình đã tạo ra các hoạt động trải nghiệm đọc sách và tương tác sinh động, lý thú; thực hành vẽ minh họa nhóc Nicolas dưới sự hướng dẫn của hoạ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, phần thảo luận và trò chơi tương tác cùng độc giả thu hút đông đảo các bạn đọc nhí tham gia.

Ngày 21/4, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện "Sách - Cho bạn, cho tôi". Ảnh: TP.HN

Chào mừng kỷ niệm Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; mừng 6 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội, các đơn vị nhà sách tại Phố Sách cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn độc giả yêu sách dịp cuối tuần như các sự kiện: Ra mắt sách "Alexandre de Rhodes và hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện (22/4); Tọa đàm "Bàn về văn học trẻ" do Nhà sách Phương Nam thực hiện (23/4); Ra mắt sách Những lá thư thời chiến do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức (23/4); Sự kiện bảo vệ môi trường "Đổi rác lấy cây" do Green Life tổ chức (28/4)…

Cũng theo Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội, cùng với các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách, những hoạt động văn hóa, giải trí được đưa vào Phố Sách đều đã được chọn lọc, sao cho có thể góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của du khách khi đến với Phố Sách, khơi gợi cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn nữa về những giá trị văn hóa.

Đó cũng chính là kết quả của những nỗ lực của Ban Quản lý Phố sách, các đơn vị hoạt động tại Phố sách Hà Nội từ khi thành lập đến nay.