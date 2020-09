Loạt thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 gặp sự cố khi trình diễn áo tắm

Vừa qua, đêm bán kết Miss Grand Thailand – Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 đã diễn ra với màn trình diễn của 77 thí sinh. Để phòng tránh dịch Covid-19, đêm bán kết được tổ chức trực tuyến trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, trong đêm bán kết, dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 phải thực hiện phần thi trình diễn áo tắm. Họ được ban tổ chức giao cho bộ áo tắm liền mảnh, có nhiều đường cut out. Nó giúp các người đẹp Thái Lan tôn lên vòng 2 thon gọn của mình. Các mẫu áo tắm có ba màu chủ đạo: vàng cam, xanh lá cây, xanh dương.

Nhiều thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 gặp sự cố vì áo tắm trong đêm bán kết.

Tuy nhiên, khán giả phát hiện loạt áo tắm mà ban tổ chức chuẩn bị không tốt, khiến dàn người đẹp gặp sự cố trong đêm thi. Cụ thể, do chất lượng vải kém nên khi thí sinh mặc lên, áo bị nhăn nhúm. Một vài bộ rộng hơn so với thân hình thí sinh khiến họ lo sợ gặp sự cố khi trình diễn, phải dùng tay kéo áo trên sân khấu. Thậm chí, do vải mỏng, nhiều cô gái còn bị lộ miếng dán ngực khi trình diễn trên sân khấu. Từ đó, dàn mỹ nhân mất đi sự tự tin, không thể hiện được hết màu sắc, vẻ đẹp của mình.

Trước đó, dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 đã tạo ấn tượng đặc biệt với công chúng với phần thi Trình diễn Trang phục dân tộc. Ở phần thi này, họ không bị bó buộc về ý tưởng nên thỏa sức sáng tạo. Phần thi này được fan sắc đẹp quốc tế đánh giá cao.

Dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 trong phần thi trình diễn Trang phục Dân tộc.

Theo dự kiến, đêm chung kết Miss Grand Thailand – Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 sẽ được diễn ra vào tối nay (19/9) theo giờ địa phương.