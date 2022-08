Loạt xe Honda "hạ nhiệt", Honda Vision giảm tới 7 triệu đồng

. Có thể thấy mẫu xe từng thuộc hội “ xe nhà giàu” này đã giảm khá nhiều từ 5 cho đến 7 triệu đồng tuỳ phiên bản so với thời điểm 2 tuần trước đó và nếu so vào thời điểm tháng 6,7 thì mẫu xe tay ga “quốc dân” này đã giảm từ 12 đến 20 triệu đồng (tuỳ phiên bản). Nếu so với mức giá đề xuất từ 30,3 đến 34,8 triệu đồng cho các phiên bản thì với mức giá hiện tại vẫn cao hơn từ 5 - 6 triệu đồng.