Loạt xe máy "hot" đồng loạt giảm giá sâu, người trong cuộc nói gì?

Xe máy "hot" đồng loạt giảm giá

Phóng viên Dân Việt đã khảo sát thực tế giá xe máy ở Hà Nội và ghi nhận mức giảm sâu của nhiều dòng xe trong nửa cuối tháng 10/2021.

Nhiều dòng xe đồng loạt giảm giá cuối tháng 10. Ảnh Quang Minh.

Mặc dù là mẫu xe tay ga bán chạy nhất thị trường, nhưng Honda Vision bản tiêu chuẩn có giá bán ra 29,8 triệu đồng, bản cao cấp là giá 31,5 triệu đồng và bản đặc biệt giá 33 triệu đồng. Con số bán ra thực tế trên đang thấp hơn giá niêm yết của nhà sản xuất khoảng 500.000đ, một mức giá hấp dẫn với người dùng.

Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá 37,3 triệu đồng, bản đặc biệt và cao cấp giá 39,4 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất gần 2 triệu đồng.

Honda Air Blade 125cc CBS tiêu chuẩn đại lý đang chào giá 39,59 triệu đồng, Air Blade 125 CBS 2021 bản đặc biệt có 41,99 triệu đồng. Honda Air Blade 150cc ABS có giá dao động 49,01 - 49,04 triệu đồng và bản đặc biệt đang có giá 55,79 triệu đồng, thấp hơn từ 1,6 - 6 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda SH Mode giảm sâu so với trước. Ảnh Quang Minh.

Một mẫu xe tay ga khác là Honda SH Mode cũng đã hạ nhiệt so với trước rất nhiều khi ghi nhận mức giảm 5 - 8 triệu đồng tại đại lý. Đắt nhất vẫn là phiên bản cá tính của SH Mode được chào giá 73,2 triệu đồng.

Dòng xe cao cấp nhất của Honda là SH 2021 có giá từ 104,5 triệu đồng, so với cùng thời điểm này tháng trước ghi nhận mức giảm 5,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Honda Winner X là dòng xe giảm sâu nhất tại đại lý. Với Honda Winner X bản thể thao, xe có giá 29 triệu đồng, thấp hơn 17 triệu đồng là 46,09 triệu đồng. Winner X ABS thấp hơn giá niêm yết khoảng 16 triệu đồng xuống còn hơn 33 triệu đồng.

Không chỉ Honda, Yamaha cũng giảm nhiều mẫu xe từ 5 - 8 triệu đồng, Piaggio Medley cạnh tranh với SH cũng hỗ trợ phí đăng ký xe cho khách hàng tới 4 triệu đồng.

Người trong cuộc nói gì?

Theo quan sát thực tế của phóng viên tại một số đại lý xe máy trong chiều ngày 20/10, không khí mua xe đã bớt nhộn nhịp hơn thời điểm này cách đây một tháng khi mới hết giãn cách.

Nhu cầu mua xe của người dùng đang hạ nhiệt. Ảnh Quang Minh.

Anh Quốc Cường (Cầu Giấy, Hà Nội) đang có nhu cầu mua xe chia sẻ: “Tôi đang tìm hiểu mua xe cho con chuẩn bị quay lại trường học, thấy giờ được nhân viên báo sẵn xe mà giá giảm nhiều so với trước nên thấy khá vui mừng. Tầm này tháng 9 khi vừa hết giãn cách, giá các mẫu xe đều cao chênh so với giá niêm yết cả chục triệu đồng nên lúc đó tôi đã quyết định tìm mua xe cũ, nhưng không được. May mắn nhân viên bán hàng mới gọi giá xe Honda Air Blade giảm nên hôm nay ra mua luôn”.

Giá xe phụ thuộc vào quy luật cung - cầu. Ảnh Quang Minh.

“Tôi mua vài chiếc xe Honda rồi, tùy từng thời điểm sẽ có giá khác nhau, gần như thay đổi theo ngày. Đặc biệt, càng về cuối năm, giá xe càng khó đoán và mỗi một đại lý sẽ chào giá khác nhau nên không có giá cố định. Tuy nhiên, đợt này hầu hết các mẫu xe đều được giảm so với trước nên tranh thủ mua không tháng sau khéo lại tăng cao”, chị Quyên (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Giá xe máy luôn không ổn định là điều đã quá quen thuộc ở Việt Nam và bị chi phối chủ yếu bởi quy luật cung - cầu.

Một quản lý bán hàng đại lý ở Hà Nội chia sẻ: “Lượng cung, cầu sẽ là nguyên nhân chính quyết định đến giá xe máy. Giá đề xuất là một chuyện, nhưng khi nhu cầu của người dùng tăng cao thì giá ắt sẽ phải tăng và ngược lại. Cuối tháng 10/2021, giá nhiều mẫu xe đang hạ nhiệt bởi sau giãn cách, người dân đổ xô đi mua xe rồi. Tuy nhiên, không ngoại trừ tháng 11 tới, giá xe có thể tăng trở lại vì thời điểm cuối năm nhiều người có nhu cầu mua xe chơi Tết”.

Nhìn chung, đây là thời điểm tốt nhất để mua xe của người dùng Việt bởi mức giá các dòng xe hầu hết đã giảm. Trong khi đó, nếu chậm hơn 1-2 tuần nữa, xe máy có khả năng tăng trở lại bởi cận kề Tết.