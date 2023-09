Mazda 3 là một trong những lựa chọn hàng đầu khi chọn mua sedan giá 600 triệu đồng. Ảnh: Thaco

Đầu tiên, có thể kể tới mẫu xe Mazda 3, hiện đang là mẫu xe sedan cỡ C gây chú ý thị trường Việt Nam và được bán với mức giá dao động từ 579-729 triệu đồng, cùng 3 tùy chọn phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium.

Theo khảo sát, hiện đại lý đã tăng ưu đãi cho Mazda 3 từ 50 triệu đồng lên 60 triệu đồng trong thời điểm tháng Ngâu này. Ngoài ra, Mazda 3 còn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ nên hiện nay người dùng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Nội thất Mazda 3 thiết kế tối giản, thân thiện với người dùng song vẫn rất sang trọng với đầy đủ các tiện nghi hàng đầu phân khúc. Nhà phân phối cũng mang đến cho khách hàng nhiều tùy chọn biến thể sedan hoặc hatchback.

Phong phú trang bị tiện nghi vốn là thế mạnh của các dòng xe Hàn nói chung và xe Kia nói riêng. Ảnh: Kia

Cùng với Mazda 3, Kia K3 cũng là một mẫu xe sedan cỡ C bán chạy nhất thị trường xe Việt trong nhiều năm qua. Kia K3 được xem là đối thủ cạnh trạnh trực tiếp nhất với Mazda 3 khi có giá bán trải rộng từ 579-759 triệu đồng, tương đồng với đối thủ Nhật Bản.

Kia K3 sở hữu ngoại hình mới mẻ, hiện đại, kết hợp giữa thời trang và công nghệ. Các trang bị nổi bật của Kia K3 gồm cửa sổ trời, màn hình giải trí 10,25 inch, sấy và làm mát ghế, vành 17 inch, nhưng Mazda3 nổi bật hơn ở lẫy số thể thao, màn hình HUD và các hệ thống hỗ trợ lái ADAS.

Kia K3 cho phép người dùng có nhiều lựa chọn ở sức mạnh với 3 tùy chọn động cơ 1.6, 2.0 và 1.6 Turbo. Trong đó, bản 1.6 Turbo của Kia K3 có sức mạnh vượt trội với 201 mã lực và 265 Nm cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép.

Trong các mẫu xe cạnh tranh ở phân khúc 600 triệu đồng, Hyundai Elantra cũng là một cái tên không thể không nhắc tới. So với các đối thủ, Hyundai Elantra hiện tại đang bán thuộc thế hệ mới vừa được ra mắt vào cuối năm 2022.

Giá xe Hyundai Elantra dao động từ 599-799 triệu đồng, được cho là khá cạnh tranh và có phần nhỉnh hơn 2 mẫu xe kể trên. Bù lại, người mua sẽ được hưởng một mẫu xe hoàn toàn mới chứ không phải là mẫu xe đang ở cuối vòng đời như 2 đối thủ kể trên.

Hyundai Elantra. Ảnh: TC Motor

Ngoại hình của Hyundai Elantra mới sở hữu phong cách mạnh mẽ và nhiều góc cạnh. Các trang bị của Hyundai Elantra cũng phù hợp với xu hướng thiết kế mới như màn hình đôi kích thước 10,25 inch, sấy và làm mát ghế, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, camera 360 độ, sạc không dây, khởi động từ xa...

Tương tự như Kia K3, Hyundai Elantra có 3 tùy chọn động cơ gồm 1.6, 2.0 và 1.6 Turbo nhưng lại thua thiệt so với mẫu xe sedan cỡ C của Nhật - Mazda 3 ở trang bị an toàn và hỗ trợ người lái.

So với các mẫu xe kể trên, Honda City RS nằm ở phân khúc sedan hạng B nhưng đây là phiên bản cao cấp nhất của City nên cũng được trang bị khá đầy đủ, không hề thua kém so với phiên bản Mazda 3 1.5 Luxury. Hiện tại, Honda City RS được bán với giá niêm yết là 609 triệu đồng.

Honda City dù là sedan hạng B, nhưng phiên bản cao cấp nhất cũng có mức giá tương tương với một số mẫu xe hạng C. Ảnh: Honda

Về tiện nghi, Honda City RS dù ở hạng thấp hơn, nhưng các trang bị chỉ thua kém các mẫu sedan hạng C như Mazda 3 ở hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh, gương chống chói điện tử nhưng đổi lại có không gian ngồi cho hành khách khá rộng rãi và thoải mái.

Chưa kể, sức mạnh của Honda City RS lại vượt trội hơn với 119 mã lực/145Nm so với 110 mã lực/146Nm của Mazda3 dù cùng động cơ 1.5L. Đáng chú ý, Honda City RS nổi bật hơn ở tính năng an toàn với gói an toàn chủ động Honda Sensing.