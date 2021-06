Loay hoay chữa bệnh kém ân ái cho chồng, đến khi khỏe lại nhận tin sốc

Chuyện ân ái của hai vợ chồng đã được cải thiện, tôi đang vui mừng thì chồng tặng "quà" sốc.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hai năm nhưng chưa có con. Lý do chậm con không phải do tôi mà chồng bị yếu sinh lý. Trước khi cưới, tôi không phát hiện ra điều này do chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.



Từ lúc quen nhau đến khi cưới gần một năm nhưng anh chỉ nắm tay và ôm hôn với lý do muốn giữ gìn đến đêm tân hôn. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì nghĩ anh thật sự tôn trọng mình nhưng sau khi cưới, tôi hoàn toàn thất vọng.

Cưới nhau xong, tôi mới phát hiện chồng bị yếu sinh lý. Ảnh minh họa

Đêm tân hôn chồng không thể ân ái

Chồng tôi không có nhiều cảm xúc, bản lĩnh chuyện ân ái cũng rất kém. Đêm tân hôn, mặc dù chồng loay hoay cả buổi nhưng chúng tôi cũng không thể động phòng. Những tháng ngày tiếp theo, cuộc sống vợ chồng gượng gạo, chồng tôi chẳng làm được gì ngoài việc hôn và ôm vợ ngủ.

Gần một năm sau, tôi lấy lại tinh thần, quyết tâm tìm cách chữa bệnh cho chồng. Sau khi cất công tìm hiểu tài liệu, sách vở, hỏi han thông tin, tôi được bạn bè giới thiệu, đưa chồng đi khám và bốc thuốc uống ở một ông thầy đông y.

Kết hợp với thuốc, tôi phải học hỏi nhiều cách vuốt ve, mơn trớn, yêu chiều để giúp chồng lấy lại bản lĩnh đàn ông khi ở trên giường

Trong vòng 3 tháng sau khi việc chữa trị hiệu quả, chuyện ân ái của chúng tôi được cải thiện rõ rệt. Lúc đó tôi mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc vợ chồng. Từ việc ngủ chay cả tháng, chúng tôi ngày nào cũng đều đặn giao ban một lần.

Một thời gian sau, tôi có thai trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Chồng tỏ ra rất biết ơn vợ vì đã giúp anh xử lý vấn đề tế nhị dày vò bấy lâu nay. Nhưng khi thai mới được 9 tuần, tôi bị sẩy thai ngoài ý muốn do bị ngã xe. Trong thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ khuyên vợ chồng tôi kiêng chuyện ấn ái để sức khỏe nhanh hồi phục.

Nhưng chồng tôi từ khi chữa bệnh xong thì nhu cầu rất cao, hầu như ngày nào cũng đòi hỏi trong khi tôi không đáp ứng được. Anh như bị ngấm thuốc, người lúc nào cũng hừng hực và phải giải tỏa nếu không sẽ rất khó chịu.

Trong khoảng hai tuần đầu vợ phải kiêng cữ, chồng tôi tỏ ra bứt rứt. Nhưng về sau, anh không đề cập đến chuyện chăn gối nữa, tôi cứ nghĩ chắc thuốc hết tác dụng, tính sau khi hồi phục sẽ tiếp tục đi bốc thuốc cho chồng để lên kế hoạch sinh con.

Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, thầy thuốc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi và cho biết, chồng tôi vẫn đến lấy thuốc đều đặn, chỉ có điều anh lấy dạng viên nén cô đặc chứ không lấy thuốc sắc như trước.

Tôi ngạc nhiên vì cả tháng nay, chúng tôi không quan hệ, chứ uống thuốc đó vào thì người chồng lúc nào cũng như hổ đói, đòi hỏi liên tục. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy rõ ràng, thời gian này, chồng tôi cũng có biểu hiện lạ, đi đâu cũng cầm theo điện thoại, kể cả đi vệ sinh hay vào nhà tắm. Sáng ngủ dậy là cầm điện thoại nhắn tin.

Chồng đổ lỗi ngoại tình vì quá khỏe

Tôi bí mật kiểm tra tin nhắn và Facebook thì không có vấn đề gì nhưng đến ứng dụng Zalo, tôi lại thấy tin nhắn bị ẩn, có nghe chuông báo nhưng không thấy hiển thị. Sau nhiều lần mò mẫm, tôi cũng có tìm cách mở được mật mã của cuộc trò chuyện bí mật của chồng bằng chính ngày tháng năm sinh của mình.

Tôi thấy sai lầm khi tìm cách chữa bệnh cho chồng, để rồi anh đi ăn nằm với người phụ nữ khác. Ảnh minh họa

Phơi bày trước mắt tôi là những dòng tin nhắn dâm đãng, hình ảnh đồi trụy mà chồng tôi trao đổi với người phụ nữ khác. Tôi nhanh chóng chụp lại màn hình để làm chứng cớ trước khi tra hỏi chồng. Khi tôi hỏi, chồng chối ngay, còn thề sống thề chết không thể có chuyện đó.

Đến khi tôi đưa ra bằng chứng, anh mới sụp gối thú nhận, cầu xin tôi tha thứ. Người phụ nữ kia hơn chồng tôi 5 tuổi, có 2 đứa con và đã ly hôn chồng. Chị ta bán hàng online, còn chồng tôi thường nhận đơn giao hàng tại nhà.

Họ qua lại được một thời gian, ngay sau khi tôi có thai, bắt đầu kiêng chuyện ân ái thì hai người thường xuyên đi khách sạn để quan hệ. Chồng nói không hề yêu người đó nhưng chỉ để thỏa mãn sinh lý mà thôi. Do tác dụng của thuốc, nhu cầu ân ái tăng cao mà vợ phải kiêng cữ nên mới tìm cách này để giải tỏa.

Tôi đau đớn đến tận cùng khi vừa mất con lại bị chồng phản bội trắng trợn. chà đạp lên lòng tin của mình. Giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn, còn chồng hứa sẽ cắt đứt với người đó để toàn tâm toàn ý với gia đình. Tôi phải làm sao để quên đi những tin nhắn của chồng và nhân tình và trở lại cuộc sống trước đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.