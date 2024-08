Lỗi hệ thống phần mềm, địa phương này chưa biết ngày nào trả lương hưu, trợ cấp

Sáng 7/8, ông Lê Thành Liếp, Phó giám đốc BHXH tỉnh Long An thông báo, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân bị chậm. BHXH tỉnh sẽ cố gắng xử lý các vướng mắc trong thời gian sớm nhất để chuyển lương hưu, trợ cấp vào tài khoản.

Thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lông An lý do chậm chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội. Ảnh: Thiên Long

Thông thường vào 2 ngày 1 và 2/8 BHXH Long An chi trả lương thông qua phương thức thông toán điện tử cho người lãnh lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân trong phạm vi toàn tỉnh.

BHXH tỉnh Long An cho biết, trong quá trình chi trả tháng 8/2024, hệ thống E-COPAY triển khai thực hiện tháng đầu tiên nên không tránh khỏi tình trạng quá tải, chậm trễ do lỗi hệ thống nên dẫn đến người được hưởng chưa nhận được tiền. Chính vì lý do đó, Phó giám đốc BHXH Long An mong được "thông cảm"!?

Một cán bộ nghỉ hưu huyện Thủ Thừa cho biết, viêc nhận lương đầu tháng để tính toán chi phí cho cuộc sống gia đình, lần này kéo dài thời gian ảnh hưởng sinh hoạt cho người hưởng lương hưu mà không rõ lý do "lý ra cơ quan chuyên môn thông báo sớm để những cá nhân sống bằng đồng lương này biết, đây là cách giúp họ xoay xở có nguồn tiền chi phí".

Theo thông báo BHXH tỉnh Long An, chưa biết ngày nào mới có lương.