Lời hứa hoàn lương của “siêu trộm” 5 lần vào tù

Phòng xử án số 3 của TAND tỉnh Nghệ An một ngày cuối tháng 7 vắng hoe khi không có người thân nào của bị cáo Đoàn Hữu Toàn (44 tuổi, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến dự.

Toàn thường cúi mặt suốt quá trình xét xử bởi đây là lần thứ 5 gã hầu tòa. Hầu hết những lần phải muối mặt đến chốn pháp đình trước đây, Toàn đều phạm tội trộm cắp tài sản. Lần này, gã cũng hầu tòa vì đã thực hiện hành vi trộm nhiều tài sản của các sinh viên ngoại quốc vào một ngày đầu năm.

44 tuổi nhưng dường như Toàn đã quen thuộc với cảnh cơm tù, áo sọc. 30 tuổi, Toàn bắt đầu trả giá cho thói trộm đồ của người khác bằng bản án 4 tháng tù. Năm 2011, gã đàn ông này lần nữa tái phạm tật “hai ngón” và bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù.

Bẵng đi một thời gian, người ta thấy Toàn dường như tu chí, không còn trộm cắp nữa. Những tưởng, gã đàn ông này đã hoàn toàn thay đổi vì vợ con, gia đình, người thân. Nhưng rồi Toàn lại khiến mọi người mất niềm tin khi tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Lần này, Toàn bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù vào năm 2018.

Chấp hành xong án phạt chưa lâu, Đoàn Hữu Toàn tiếp tục vào tù. Nhưng lần này, gã không đi trộm cắp mà tàng trữ trái phép chất ma túy. Với tội danh trên, Toàn bị tuyên phạt 18 tháng tù vào năm 2021.

Bị cáo Toàn tại phiên xử.

4 lần vào tù ra tội của Toàn khiến người thân buồn phiền, chán nản. Không những phải chịu những lời dị nghị của dư luận, người thân còn phải chạy vạy để lo tiền đền bù cho các bị hại trong những vụ án mà Toàn gây ra. Vì thế, sau 4 lần vào tù, mọi người đều mong Toàn sẽ thay đổi, sống hoàn lương.

Nhưng rồi, vào một ngày đầu năm 2023, Toàn lại dở tật “hai ngón”. Lần này, "siêu trộm" đã lấy đi số lượng lớn tài sản của nhiều sinh viên ngoại quốc, đang theo học tại TP Vinh. Hành vi của Toàn không những vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 6/1/2023, Toàn đi bộ đến khu ký túc xá của một trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi đột nhập vào bên trong, Toàn lần lượt lấy trộm nhiều chiếc điện thoại, dây chuyền và tiền mặt của các sinh viên người Lào, với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng.

Điều không may mắn đối với tên trộm này là trên đường tẩu thoát, hắn đã đánh rơi 3 chiếc điện thoại. Số điện thoại còn lại, Toàn đến cửa hàng của anh Đặng Văn Hùng, trú TP Vinh để bán. Sau một vài câu hỏi, Hùng dù biết số tài sản này do phạm tội mà có nhưng vẫn mua 3 điện thoại.

Đến ngày 10/1, Hùng đến công an đầu thú và giao nộp điện thoại để cơ quan chức năng trả lại cho bị hại. Dù vậy, người đàn ông này cũng bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Về phần Toàn, một thời gian sau đã đến công an xin đầu thú.

Bị đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Toàn thừa nhận hành vi trộm tài sản của các sinh viên ngoại quốc. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường tài sản cho các bị hại. Đối với những chiếc điện thoại bị đánh rơi, bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Toàn khai nhận, đối với lần trộm cắp này, bị cáo không những phải trả giá bằng án tù mà còn khiến người thân đau buồn, liên lụy. Bởi để có tiền đền bù cho các bị hại, vợ của bị cáo phải đi vay mượn tiền bạc để trả lại. Toàn thừa nhận bản thân là người chồng, người cha nhưng đã khiến vợ con nhiều lần chịu khổ.

Ngày diễn ra phiên xử này không có một ai là người thân đến dự, khiến gương mặt gã thoáng buồn. Tuy nhiên, khi có người nhắc đến các con, Toàn vẫn ánh lên sự tự hào. Gã khen các con học giỏi, chăm ngoan. Rồi gã tâm sự: “Sau lần trả án này, tôi sẽ hoàn lương để về với vợ con, để không còn làm gương mờ, gương xấu cho các con nữa”.

Chẳng biết với lời hứa hoàn lương ấy, gã có thực hiện được hay không nhưng Toàn tỏ ra khá quyết tâm. Bị cáo Đoàn Hữu Toàn bình thản nhận mức án 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản mà HĐXX tuyên phạt. Riêng bị cáo Hùng, với tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.