Tối 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.Thuận An bắt giữ đôi nam nữ là nghi phạm liên quan đến vụ thi thể thanh niên trong bãi đất trống trên địa bàn.



Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng HKTT tại An Giang). Nạn nhân được xác định là N.T.K. (SN 2001, quê Hậu Giang).

Khu vực bãi đất trống nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X.

Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã sát hại K. tại bãi đất trống thuộc phường Thuận Giao. Thông khai nhận, ngày 31/7, Thông và Mỹ Anh dụ anh K. đến bãi đất trống trên, sau đó ra tay sát hại, cướp xe máy.

Gây án xong, Thông cùng bạn gái tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ trốn tại nhiều nơi và bị cảnh sát bắt giữ vào tối 1/8.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 31/7, nhiều người đi tập thể dục ở khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An tá hỏa phát hiện một thanh niên tử vong trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Sự việc được người dân trình báo đến công an. Công an TP.Thuận An đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận, tại hiện trường là khu đất dự án rộng hàng chục hecta, tuy nhiên chỉ mới hình thành đường đi chứ chưa có nhà cửa cũng như người sinh sống. Thường ngày người dân hay vào đây thả diều, tập thể dục.