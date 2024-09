Lời kể của nạn nhân 9 ngày mắc kẹt giữa dòng sông Ayun nước cuồn cuộn chảy

Trước đó, khoảng 14h ngày 24/9, Công an xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) nhận tin báo của một người dân, về việc phát hiện một thanh niên bị nước lũ cuốn trôi, hiện đang bị mắc kẹt giữa sông Ayun.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã khẩn trương huy động lực lượng ra hiện trường ứng cứu. Thời điểm giải cứu, nước sông Ayun lên rất nhanh và chảy xiết khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ Công an xã Đak Djrăng đã sử dụng dây thừng, áo phao để ra dòng nước lũ, tiếp cận nạn nhân đưa lên bờ an toàn.

Anh Thắng bị mắc kẹt giữa sông Ayun từ ngày 16/9. Sau 9 ngày bị cô lập giữa sông, anh may mắn được phát hiện và cứu sống.