Lời khai ban đầu vụ thanh niên mới ra tù dùng dao đâm người tử vong giữa đường

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 14h chiều 7/10 tại ngã ba đường Hà Huy Tập - Nguyễn Hữu Thấu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đối tượng Đỗ Quang Mạnh chạy xe máy và va chạm một xe hơi 7 chỗ. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi.

Đối tượng Đỗ Quang Mạnh bị bắt giữ sau 5 giờ gây án Sau đó, đối tượng Đỗ Quang Mạnh đã rút dao trong người đâm tài xế xe ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) - một nghệ nhân tâm huyết với tiếng cồng chiêng Tây Nguyên.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi dùng dao đâm chết nạn nhân, đối tượng Mạnh đã nhanh chóng bỏ trốn. Do đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng của Công an tỉnh để truy bắt đối tượng.

Sau khoảng 5 giờ gây án, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đang từ đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) ra hướng đường Hồ Chí Minh để tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đã khai nhận hành vi giết ông Y Thim Byă.

Về nguyên nhân, bước đầu đối tượng khai khi đi xe máy trên đường thì bị xe ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă.

Tuy nhiên, lời khai này đang tiếp tục được cơ quan công an chứng minh, làm rõ.