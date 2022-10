Truy tìm thanh niên đâm chết người giữa đường rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14 ngày 7/10 tại ngã ba đường Hà Huy Tập - Nguyễn Hữu Thấu (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), một thanh niên chạy xe máy va chạm một xe hơi 7 chỗ trên đường Hà Huy Tập, bên cạnh Lâm viên TP.Buôn Ma Thuột. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Giàu

Bất ngờ, nam thanh niên đi xe máy rút dao trong người đâm tài xế xe ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, thanh niên chạy trốn vào Lâm viên TP.Buôn Ma Thuột.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và khám nghiệm tử thi (nạn nhân chưa xác định được danh tính).

Thanh niên gây án được xác định là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột).

Hiện ngành chức năng đang vây bắt, vận động gia đình để Mạnh ra đầu thú.

Được biết, Mạnh mới được ra tù hôm 4/10.

Xử lý bước đầu vụ thầy giáo nhắn tin "dung tục" với nữ sinh ở Đồng Tháp

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/10, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho hay, đã xử lý bước đầu vụ thầy giáo nhắn tin "dung tục" với nữ sinh.

Vài ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh với nội dung được cho là của thầy giáo nhắn tin "dung tục" với nữ sinh từng học tại một trường THPT trên địa bàn TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, nội dung tin nhắn thể hiện trái với thuần phong mỹ tục, không lành mạnh và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Sau khi phát hiện có nội dung tin nhắn nêu trên lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp và các phòng chuyên môn đã làm việc với Ban giám hiệu trường để nắm thông tin, đồng thời yêu cầu trường báo cáo vụ việc.

Bước đầu, trường có báo cáo sơ bộ nội dung vụ việc rằng, một giáo viên dạy Vật lí của trường có nhắn tin qua lại với nữ sinh vừa học xong lớp 12. Do giáo viên dạy Vật lí thuộc diện quản lý trực tiếp của trường nên lãnh đạo sở đã yêu cầu nhà trường xác minh cụ thể vụ việc.

Ngay sau khi xác minh vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức họp và thống nhất tạm ngưng bố trí giáo viên dạy lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các đội tuyển. Đồng thời, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân của trường xác minh tiếp tục làm rõ sự việc. Song song đó là thành lập hội đồng xử lý kỷ luật, tùy theo mức độ sai phạm sẽ xử lý giáo viên theo quy định, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Về phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, các phòng chuyên môn, thanh tra thuộc sở sẽ tiếp tục cùng với hiệu trưởng nhà trường thực hiện các bước xác minh, làm rõ, xem xét, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định đối với giáo viên có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bắt nghi phạm trộm có 8 tiền án, tiền sự

Chiều 7/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an 2 phường Đạo Long và Đô Vinh (TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 1990), trú thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: ANNT)

Được biết, Phạm Văn Sơn có 8 tiền án, tiền sự về các tội: Cướp tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Sơn, lực lượng công an đã thu giữ 1 dao và 1 súng tự chế.

Đây là đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Phan Rang-Tháp Chàm và đang có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản nhưng trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Sơn cùng 1 đối tượng khác lẻn vào nhà một người dân ở khu phố 3, phường Đô Vinh, trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7 Plus và 1 iPad. Ngoài vụ trộm trên, đối tượng Sơn còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ đại úy công an mất tích ở Sơn La: Người cha tiết lộ nhiều chi tiết bí ẩn

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến việc đại úy công an mất tích bí ẩn, ngày 7/10, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang làm rõ sự việc.

Sau gần 2 tháng, hiện cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên, mất tích từ đêm 17/8.

Sau gần 2 tháng từ khi xảy ra sự việc, gia đình ông Bùi Đình Hoán (56 tuổi, bố đẻ đại úy Hiếu) vẫn nuôi hy vọng con trai còn sống. Hễ xuất hiện thông tin "có người giống Hiếu", thì ông Hoán lại cùng với các thành viên trong gia đình lên đường tìm kiếm, bất kể tỉnh, thành xa xôi.

Chia sẻ với PV, ông Hoán cho biết vào chiều 17/8, anh Hiếu nói với ông rằng "đêm nay con có việc trên cơ quan nên không về ngủ đâu!". Thấy con trai nói vậy nên ông không hỏi gì thêm. Tuy nhiên tới sáng 18/8, có người ở cơ quan anh Hiếu gọi thì ông Hoán mới biết con trai cả đêm qua không ở văn phòng ngoài ra điện thoại đã tắt máy.

Đại úy Bùi Trung Hiếu. Ảnh: Gia đình cung cấp. Nguồn: Dân Trí

Sau khi không thấy tung tích con trai, ông Hoán cùng các thành viên trong gia đình tỏa đi các ngả tìm kiếm anh Hiếu. Qua dò hỏi người dân, hàng xóm được biết, vào đêm 17/8, anh Hiếu ngồi sau xe máy của một thanh niên đi tới ngã 3, cách nhà khoảng vài trăm mét rồi dừng lại.

"Sau khi hỏi ra thì được biết, nam thanh niên đèo con trai tôi đêm 17/8 đang làm thuê tại hồ câu một người bạn của Hiếu. Nói với công an, anh này bảo rằng được Hiếu nhờ chở đến khu vực ngã 3 gần nhà rồi tự đi về. Sự việc sau đó anh này không nắm được. Cơ quan công an đã mời anh này lên để hỏi thông tin nhiều lần", ông Hoán nói.

Theo ông Hoán, con trai ông có sở thích câu cá. Thường ngày anh hay lái ô tô đến khu vực hồ câu rồi câu đến đêm muộn. Theo như lời kể của nam thanh niên đã chở con trai ông, đây là lần thứ hai anh ta được Hiếu nhờ đèo từ khu vực hồ câu ra ngã ba đường.

Ông Hoán đã xin camera nhà dân ghi lại thời điểm đêm 17/8, phát hiện con trai ông sau khi tới ngã ba kể trên đã đi bộ vào một ngôi nhà, rồi không thấy trở ra nữa.

"Rạng sáng 19/8, Công an huyện Phù Yên đã tới ngôi nhà đó để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên theo như phía công an phản hồi lại với gia đình thì người trong nhà không hợp tác. Hôm đó tôi không được đi cùng lực lượng công an", người cha này nói.

Cách đây vài hôm, gia đình ông Hoán nhận được tin báo "có người giống đại úy công an mất tích ở Sơn La đang ở Hưng Yên", gia đình ông Hoán liền bắt xe xuống để xác minh nhưng chỉ là "nhầm lẫn".

Ông Hoán cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, anh em họ hàng rồi những người thân trong gia đình ông đều hỗ trợ đi tìm kiếm anh Hiếu khắp các tỉnh như Hưng Yên, Lào Cai, còn ở trong tỉnh thì đi một số huyện lân cận, tuy nhiên tất cả đang rơi vào bế tắc khi các đầu mối thông tin đều không chắc chắn.

Gia đình ông Hoán thuê người tìm kiếm tại khu vực hồ câu nơi anh Hiếu xuất hiện trước khi mất tích đêm 17/8. Nguồn: Dân Trí

"Suốt từ hôm đó tới nay, chưa ngày nào tôi ngủ yên, trong đầu lúc nào cũng bứt rứt không yên. Có hôm tôi và mọi người đi tìm kiếm cả đêm, tất cả những khu vực nào nghi vấn, kể cả vực sâu, hẻm núi... mọi người cũng đều đã tìm kiếm", người cha chia sẻ.

Ông Hoán cũng cho hay, tại khu vực hồ câu nơi con trai ông xuất hiện trước khi mất tích, ông cũng đã thuê người lặn để tìm kiếm song không có manh mối gì. Hiện giờ mong muốn lớn nhất của người cha gần 60 tuổi là tìm thấy con trai còn sống. Anh Hiếu và vợ có một con gái năm nay gần 2 tuổi.

Trước đó, ngày 21/9, ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân là Đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên.

"Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã giao Công an huyện Phù Yên, phối hợp với gia đình nạn nhân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có kết quả", ông Nguyên nói.

Bị đánh chết vì... rủ đi nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TX Bến Cát (Bình Dương) thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Chí (1978, quê Cà Mau).

Đối tượng Trần Quốc Chí. Nguồn: Zing

Thông tin cụ thể vụ việc đánh chết người: Theo điều tra, Trần Quốc Chí và bị hại Kim Sĩ (SN 1993, quê tỉnh Sóc Trăng) là bạn bè quen biết nhau. Vào khoảng 16h ngày 6/10, Sĩ đi đến phòng trọ của Trần Phước Tâm (SN 1996, quê TP Cần Thơ) để rủ Tâm nhậu. Do thấy Sĩ đã say, Tâm từ chối đi. Thấy vậy, Sĩ liên tục chửi bới rồi dùng tay đánh vào mặt Tâm.

Lúc này, Chí đang ở phòng trọ đối diện đến can ngăn, thì xảy ra mâu thuẫn. Sĩ đã dùng tay đánh Chí. Trong lúc bị đánh, Chí bắt được và nắm chân nhấc lên làm Sĩ té ngã xuống đất.

Lúc này, Chí liền dùng chân phải đạp mạnh một cái vào vùng ngực bên phải và dùng tay đấm vào mặt của Sĩ rồi bỏ đi. Thấy Sĩ nằm bất động dưới nền nhà, anh Tâm nghĩ do Sĩ đã quá say xỉn nên ngất đi, nên nhờ người hỗ trợ đưa Sĩ về nhà trọ để nghỉ ngơi.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chủ nhà trọ thấy Sĩ nằm im trong phòng, không cử động, nên nhờ người dân tại nhà trọ đưa Sĩ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu.

Tại bệnh viện, Sĩ đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của Sĩ là do vỡ gan, dập ruột và lách.