Lời khai nữ bị can sát hại "chồng hờ" dã man rồi giấu xác dưới cống

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cần (47 tuổi) về tội Giết người. Nữ bị can sát hại ông Phạm Văn T. rồi giấu xác dưới cống gần nhà.

Thông tin từ Dân Trí: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Theo cơ quan cảnh sát, Cần đã sát hại ông Phạm Văn T. (66 tuổi) rồi giấu xác dưới cống nước gần nhà. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Thị Cần và ông Phạm Văn T. chung sống với nhau như vợ chồng. Rạng sáng 13/2, khi Cần đang ngủ thì ông T. gọi dậy bắt nấu cháo, lấy rượu cho uống nên giữa Cần và ông T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cần dùng gậy gỗ, ống điếu, thùng gỗ, dao đánh, chém nhiều nhát vào đầu, người nạn nhân. Đối tượng Nguyễn Thị Cần tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí Khi thấy ông T. tử vong, Cần kéo thi thể ông T. giấu vào trong cống thoát nước gần đường lên nhà. Chiều 15/2, anh Tống Văn Quảng (SN 1988) là con rể ông T. đến nhà thì thấy Cần cầm dao và búa đinh ngồi trước cửa nhà không cho anh Quảng vào. Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Quảng cùng vợ (con gái nạn nhân) đến nhà thì Cần bỏ chạy lên khu đồi cây phía sau nhà. Lúc này anh Quảng kiểm tra thấy trong nhà có nhiều vết máu, nghi ngờ ông T. bị sát hại nên nhờ người dân trong thôn đi tìm thì phát hiện thi thể ông T. trong ống cống thoát nước. Chiều 18/2, một số người tại địa phương đã phát hiện và bắt giữ Cần khi đang trốn tại khu vực núi Ba Hòn (sau nhà nạn nhân). Lãnh đạo xã Tiến Bộ cho hay, trong 3 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm đã ăn vỏ cây bạch đàn, củ sắn để sống. Thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tư liệu. Nguồn: NNVN

Trao đổi với PV, ông Vũ Quang Đảm - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ - cho biết, trong thời gian chung sống với ông T., Cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin về hoàn cảnh của nạn nhân, vị lãnh đạo xã Tiến Bộ cho hay, ở địa phương ông T. sống hòa thuận với mọi người, chưa có điều tiếng gì. Ông T. đã có 2 đời vợ, các con của nạn nhân cũng đã lớn và đi lập gia đình.



