Treo thưởng cho người tố giác nghi phạm sát hại người tình, giấu xác dưới cống ở Tuyên Quang

Theo VTC News, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra thông báo truy tìm nghi phạm Nguyễn Thị Cần (SN 1975, trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trong vụ án giết người xảy ra ngày 15/2 tại thôn Tân Biên 1 (xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Nghi phạm Nguyễn Thị Cần. (Ảnh: (VTC News).



Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Phạm Văn T. (SN 1956, sống cùng nghi phạm).

Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm Cần: Có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Thị Cần hoặc biết thông tin liên quan đến nghi phạm thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.

Cơ quan công an sẽ đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và có phần thưởng giá trị với người cung cấp tin. Người nào bao che, chứa chấp nghi phạm trên sẽ bị xử lý.

Trước đó, chiều 15/2, một số người dân tại xã Tiến Bộ đã phát hiện thi thể ông T. ở dưới ống cống, trước cổng nhà nạn nhân. Sau đó, công an tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình. Ông T. đã được đưa đi hỏa táng sáng 16/2.

Theo Tiền Phong, ông Vũ Quang Đảm, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (Yên Sơn) cho biết, ở địa phương ông T. sống hòa thuận với mọi người, chưa có điều tiếng gì. Ông T. đã có 2 đời vợ, các con của nạn nhân cũng đã lớn và lập gia đình.

Thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tư liệu. Nguồn: NNVN

Sau khi chia tay 2 người vợ, ông T. sống chung với một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Cần. Dù cả 2 chưa đăng ký kết hôn nhưng 2 người này về sống và ở với nhau như vợ chồng. Bản thân bà Cần cũng đã có một đời chồng, là người ở thôn khác, được cho là có vấn đề về tâm thần. Sau khi ông T. chết, bà Cần cũng đã trốn khỏi địa phương.

Hiện các lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.