Nhiều virus gây viêm gan

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM chia sẻ: "Người ta phân nhóm bệnh lý viêm gan do siêu virus làm 2 nhóm: Đó là nhóm do "virus ái gan" gây ra và nhóm do "virus không ái gan gây ra".

Virus gây bệnh viêm gan cấp có nhiều loại nhưng "virus ái gan" người ta gọi theo thứ tự virus siêu vi A, B, C, D, E... Nhưng virus được đề cập nhiều và gây ra các trường hợp viêm gan cấp phổ biến vẫn là virus siêu vi B, A, C.

Theo bác sĩ Khanh, virus viêm gan siêu vi B, C lây qua đường máu, virus A, E lây qua đường ăn uống và 1 số virus khác lây qua đường hô hấp và tình cờ đi vào gan. Rất nhiều người bị mắc virus siêu vi B, A, C mà không tự biết, chỉ đến khi bị viêm gan cấp, đi khám và xét nghiệm mới phát hiện.

"Ngoài ra, viêm gan có thể do hóa chất, có thể do 1 số bệnh lý chuyển hóa gây suy gan cấp hoặc có thể do thuốc... Có nhiều nguyên nhân gây ra viêm gan cấp nhưng khi người ta không tìm thấy nguyên nhân nào hết thì người ta nghĩ đến do siêu virus", bác sĩ Khanh chia sẻ.