Long An: Bắt quả tang 15 nam, nữ đang phê ma túy trong căn nhà thuê

4/15 đối tượng tại hiện trường bị công an bắt quả tang. Ảnh: CACC

Chiều 27/5, Công an huyện Bến Lức cho biết, đơn vị đang tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi 15 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà cho thuê thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Trước đó, khoảng 1h ngày 26/5, Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà cho thuê thuộc ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Tại thời điểm kiểm tra có 15 đối tượng gồm 8 nam và 7 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,3898 gam ketamine và 0,1588 gam ma túy tổng hợp ký hiệu MDMA.

Công an huyện đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo người dân địa phương, nhóm thanh niên này thường xuyên tụ tập tại đây khi trời tối.