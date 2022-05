"Đột kích" quán karaoke không phép, phát hiện 13 thanh thiếu niên dương tính với ma túy

Ngày 20/5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 0h10 ngày 19/5, lực lượng trinh sát Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thượng Hải (số 9 đường Anh Hùng Núp, phường An Phú, thị xã An Khê), phát hiện tại phòng VIP 2 của cơ sở có 16 đối tượng (8 nam, 8 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Tiến hành test nhanh thì phát hiện 13/16 đối tượng dương tính với ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ một phần viên nén màu hồng, 1 đĩa sứ màu trắng đựng chất bột màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút được làm bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và 2 bì nylon bám dính chất màu trắng dạng tinh thể.

Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke bị cơ quan công an phát hiện. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Các đối tượng khai nhận, viên nén màu hồng là ma tuý dạng “kẹo” (MDMA), chất bột màu trắng là ma tuý “khay” (Ketamin) được mua vào phòng hát để sử dụng. Sau đó, Công an thị xã An Khê đã tiến hành niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về để điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, đơn vị còn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Lê Tú (28 tuổi, trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), Triệu Thị Nhung (20 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) và Đặng Thị Quyền Linh (23 tuổi, trú tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điểu tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xử lý vi phạm hành chính các đối tượng còn lại.

Được biết, vào tháng 11/2021, cơ sở karaoke Thượng Hải đã bị UBND thị xã An Khê tước giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke. Đồng thời, cơ sở này cũng bị Công an thị xã An Khê tước giấy phép đảm bảo an ninh trật tự vì có hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, cơ sở trên vẫn lén lút hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, bố trí bảo vệ nhiều lớp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng ma tuý cũng thường xuyên lợi dụng cơ sở trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.